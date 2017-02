Nach Beschwerde von Veganerin erklingt Kinderlied nicht mehr im Rathaus-Glockenspiel

dvd

Die Melodie des Kinderliedes "Fuchs, Du hast die Gans gestohlen" ist beim Rathaus-Glockenspiel in Limburg erst einmal nicht mehr zu hören. Eine vegane Tierschützerin hatte sich beschwert.Wie die Hessenschau am Mittwoch berichtet , sei der Frau das Lied auch in der Glockenspiel-Version zu heftig.33 Lieder seien im Repertoire, die sich saisonal unterscheiden. Das Kinderlied "Fuchs, Du hast die Gans gestohlen" wurde nun komplett aus dem Programm gestrichen, um die Gefühle der Tierschützerin zu respektieren.Die Frau arbeitet gegenüber dem Rathaus und protestierte aus Gründen des Tierschutzes gegen das Lied. Laut Hessenschau wollte der Bürgermeister der Veganerin entgegen kommen.Dabei ist es übrigens nicht der Gänse-Diebstahl, der der Frau sauer aufstößt, sondern vielmehr der Umgang mit dem Fuchs. "Sonst wird dich der Jäger holen, mit dem Schießgewehr ..."Dass beim Glockenspiel gar kein Text erklingt, ändert wohl nichts an der Meinung der Frau.