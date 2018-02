Vater stürzt Treppe hinab und reißt Sohn mit - Bub tot

Sein Vater war am Sonntag in Bischofrod rückwärts die Treppe heruntergefallen, wie die Polizei am Montag in Suhl mitteilte.



Dabei habe der 42-Jährige seinen Sohn mitgerissen. Der Junge verletzte sich laut Polizei bei dem Aufprall auf den Boden so schwer am Kopf, dass er noch im Haus starb. Die Mutter habe versucht, ihr Kind zu reanimieren. Auch ein Notarzt konnte ihn nicht mehr retten. Die Polizei prüft nun den Verdacht der fahrlässigen Tötung, wie sie mitteilte.



Dabei gehe es um die Frage, ob der Vater verantwortlich für den Tod seines Sohnes sei. Solche Ermittlungen seien üblich bei vergleichbaren Fällen, sagte ein Sprecher. Die Familie war nach dem Vorfall psychologisch betreut worden. Über den Gesundheitszustand des Vaters war zunächst nichts bekannt geworden.