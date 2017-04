[VIDEO] Elefantenjungen in Zoo gequält? Tierschützer klagen an

von DPA

Die versteckten Kameras sollen aufgezeichnet haben, wie Pfleger Jungtiere mit sogenannten Elefantenhaken schlagen. Der Zoo weist die Vorwürfe vehement zurück. Der Elefantenhaken werde als "Hilfsmittel der Führung" eingesetzt. Zoo-Geschäftsführer Andreas M. Casdorff betonte: "Unsere Tierpfleger arbeiten im Team mit ihren Tieren. Keiner würde ein Tier mutwillig verletzen." Die Beziehung zwischen Pfleger und Elefant basiere auf tiefem, gegenseitigem Vertrauen.







Was ist ein Elefantenhaken?

Der etwa 70 Zentimeter lange Stab mit einem Metallhaken und einer Metallspitze kommt bei der "free contact"- oder "hands on"-Haltung von Elefanten zum Einsatz. Laut Peta ist sein einziger Zweck, den Tieren Schmerzen zuzufügen. Das sehen Zoos anders. Arne Lawrenz, Direktor des Zoologischen Gartens in Wuppertal, sagt: "Wir benutzen den Elefantenhaken, um eine größere Spannweite zu haben." Er werde zum Dirigieren verwendet. Die Tiere lernten Kommandos durch positive Verstärkung. Zum Beispiel sei es wichtig, dass Elefanten für die Fußpflege ihren Fuß heben, wenn der Pfleger daran tippt.



Kommt der Elefantenhaken in allen deutschen Zoos, die Dickhäuter halten, zum Einsatz?

Im Verband der Zoologischen Gärten (VdZ) sind 67 Zoos im deutschsprachigen Raum organisiert, davon haben 27 Zoos Elefanten. "In der Vergangenheit haben einige Zoos von "hands on" auf "protected contact" umgestellt", berichtet VdZ-Geschäftsführer Volker Homes. Bei diesem geschützten Kontakt ist der Pfleger nicht mehr Teil der Herde, Elefantenhaken werden abgeschafft. Im Zoo Osnabrück lernen die Elefantenbullen im medizinischen Training, durch das Gitter ihre Füße zu zeigen oder eine Rüsselspülung zu machen. Die Umstellung habe viel Zeit und Umbauten gekostet, aber toll geklappt, sagt Direktor Michael Böer. Hintergrund war der Angriff eines Elefanten auf einen Pfleger. Auch der Zoo Hannover will sich in Zukunft umstellen.



Hat Peta Strafanzeige gegen den Zoo Hannover gestellt?

Die 16-seitige Strafanzeige bezüglich der Elefanten im Zoo Hannover sei am Montag vorab per Fax und auch mit Anlagen per Post herausgegangen, sagte Peta-Sprecher Denis Schimmelpfennig. Der Zoo weist die Beschuldigung ausdrücklich von sich, Tiere mutwillig zu verletzen. Die Tiere würden regelmäßig von behördlicher Seite kontrolliert, betont der Zoo. "Dabei wurden keine mutwillig herbeigeführten Verletzungen festgestellt."



Ist die Haltung von Elefanten im Zoo Tierquälerei?

Aus Sicht von Peta entwickeln Elefanten in Gefangenschaft Verhaltensstörungen, zudem verursache das unnatürlich lange Stehen Fuß- und Gelenkkrankheiten. Die Tierrechtsorganisation fordert dazu auf, keine Zoos mit Elefanten zu besuchen. Direktor und Tierarzt Lawrenz stellt dagegen in seinem Wuppertaler Zoo keine Haltungsprobleme fest. "Ich sehe selber, was für ein Vertrauen unsere Afrikanischen Elefanten haben." Die großen charismatischen Tiere seien Botschafter ihrer Art und motivierten sich etwa gegen Wilderei einzusetzen. "Nicht jeder hat das Geld und es wäre auch ökologisch nicht sinnvoll, wenn alle nach Afrika fliegen, um sie zu sehen."