Update beim Antennen-Fernsehen: Wer nicht umrüstet, schaut in die Röhre

Bessere Bildqualität und deutlich mehr Programme: Mit DVB-T2 HD (High Definition) bekommt das Antennen-Fernsehen ein Update. Der Countdown läuft. Bald könnten Fernsehzuschauer, die ihr TV-Signal über Antenne empfangen, vor einem schwarzen Bildschirm sitzen.



In der Nacht zum 29. März 2017 wird das Signal von DVB-T auf den neuen Standard DVB-T2 HD umgestellt. Wer bis dahin nicht vorsorgt - etwa eine zusätzliche Set-Top-Box kauft - wird dann über das digitale Antennen-Fernsehen keinen Empfang mehr haben. Beim Fernsehempfang über Kabel oder Satellit ändert sich nichts, zunächst jedenfalls. "Was wir vermeiden wollen, ist, dass es in den Elektronik-Shops zu Engpässen und Gedränge kommt", sagt Stefan Schinzel vom Serviceprovider Media Broadcast, der den Umstieg für die TV-Sender organisiert.



Streamingdienste freuen sich

Insgesamt seien in Deutschland von der Umstellung 7,4 Millionen Haushalte betroffen. Vielfach dürften Antennen-Fernseher jedoch auch als Zweit- oder Drittgerät genutzt werden. Mit der Umstellung wird es erstmals möglich sein, Fernsehen über Antenne in HD-Qualität zu empfangen. Mit dem neuen Standard werden die Frequenzen deutlich effizienter genutzt mit dem Ergebnis, dass bis zu 40 Programme in verbesserter Qualität ausgestrahlt werden können. In ersten Ballungsgebieten sind sechs Programme in DVB-T2 HD bereits seit Mai im Testbetrieb verfügbar. Wer das Signal empfangen will, benötigt eine entsprechende Set-Top-Box, die auch die neue, datensparsamere Videocodierung HEVC unterstützt. Insgesamt bieten derzeit 24 Hersteller entsprechende Geräte an, die auch das alte Signal noch empfangen. Manche neuen Fernseher-Modelle können DVB-T2 auch direkt ohne Zusatzbox empfangen. Ein grünes Logo der Industrie mit dem Schriftzug DVB-T2 HD soll alle kompatiblen Geräte auszeichnen. Nach Angaben der gfu-Marktforscher unterstützen bereits 900 Geräte wie TV-Geräte, Set-Top-Boxen und Antennen den neuen Standard. Die Privatsender ProSieben, Sat.1 und RTL lassen sich den Empfang nach einer Übergangsphase von drei Monaten bezahlen. Ab Juli 2017 sind dafür über die TV-Plattform Freenet TV 69 Euro pro Jahr fällig, also 5,75 Euro im Monat. Die öffentlich-rechtlichen Programme gibt es weiterhin gegen den Rundfunkbeitrag. Für einen störungsfreien Empfang über Antenne müssen die Fernsehzuschauer aktiv werden.



Umstellung im März

So mancher Streaming-Anbieter reibt sich deshalb die Hände. Jörg Meyer vom Streaming-Anbieter Zattoo hofft, dass ein "nicht unerheblicher" Teil der heutigen DVB-T-Haushalte zum TV-Streaming wechseln. Die technische Erreichbarkeit für Streaming-Anbieter steige mit neuen, internetfähigen Fernsehern sowie mit Anbietern wie Amazons Fire TV oder Apple TV deutlich an. Zuletzt ermittelte auch der Digitalverband Bitkom, dass Streaming dem klassischen Fernsehen langsam, aber sicher die Bedeutung entzieht. Vor allem bei den jüngeren Nutzern steht das lineare Fernsehen immer weniger hoch im Kurs. In einer Umfrage gaben 35 Prozent der Streamer an, das lineare Fernsehen komplett gegen Video-Streaming eingetauscht zu haben. Die Streaming-Anbieter setzen zudem auf den Vorteil, dass über die IP-Leitung das Fernsehsignal auch auf mobilen Geräten wie Smartphone oder Tablet verfügbar ist. Die Umstellung bei Antennenempfängern vom März 2017 wird nicht die letzte für Fernsehzuschauer sein. Unter dem Deckmantel des Fortschritts hin zu einem schärferen Fernsehbild könnten die Sender mithilfe der Infrastruktur-Betreiber am Ende aus dem deutschen Free-TV auf allen Übertragungskanälen ein Pay-TV machen. Ein Viertel der Kabelkunden ist noch analog unterwegs. Das gilt vor allem für alle Röhrenfernseher, die ohne eine zwischengeschaltete Box am TV-Kabelanschluss hängen. Der bundesweit größte TV-Kabelnetzbetreiber Vodafone, ehemals Kabel Deutschland, wird nach eigenen Angaben voraussichtlich 2018 komplett auf digital umstellen. Dann zeigen die Röhrenfernseher ohne Set-Top-Box schlichtweg kein Bild mehr. Wer weitersehen will, muss sich entweder einen neuen Fernseher oder eine Box kaufen, die digitale Signale wieder in analoge umwandelt.



Kurze Verschnaufpause

Ist das analoge Fernsehen komplett auf digital umgestellt, hat der TV-Zuschauer eine Verschnaufpause - bis zur nächsten Abschaltung. Die Sendergruppen ProSiebenSat.1 und RTL haben sich dem Bundeskartellamt gegenüber verpflichtet, bis 2022 ihre Programme in der Standard-Auflösung (SD/Standard Definition) ohne Verschlüsselung zu übertragen. Danach werden sie sehr schnell damit aufhören. Denn die HD-Ausstrahlung (High Definition) ist für sie eine lukrative Einnahmequelle.