Unfall in Thüringen: Traktor kippt um - Bub (9) stirbt

Tragischer Unfall in Ostdeutschland: Bei einem Unfall mit einem Traktor ist ein neunjähriger Junge bei Singen in Thüringen ums Leben gekommen.



Das Fahrzeug mit beladenem Anhänger kippte am Samstagvormittag auf einem Feld bei Singen um und überschlug sich, wie die Landeseinsatzzentrale der Polizei mitteilte.



Der 30 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Das Kind, laut Polizei sein Stiefsohn, saß vermutlich mit auf dem Traktor.



Die genauen Umstände seien aber noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. Auch weshalb der Traktor an einem Hang umkippte, wusste die Polizei zunächst nicht.