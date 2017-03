Unersättlich: Spinnen fressen mehr Insekten als Menschen Fleisch

von DPA

Alle Spinnen auf der Welt fressen im Jahr zusammen zwischen 400 und 800 Millionen Tonnen Insekten und andere Kleinsttiere. Das haben Forscher aus Deutschland, Schweden und der Schweiz hochgerechnet. Zum Vergleich: Alle Menschen weltweit essen demnach zusammengenommen etwa 400 Millionen Tonnen Fleisch und Fisch im Jahr, wie die Wissenschaftler im Fachmagazin "The Science of Nature" schreiben. Wale nehmen demnach zwischen 280 und 500 Millionen Tonnen Nahrung auf. Und Meeresvögel schaffen 70 Millionen Tonnen Fisch und Meeresfrüchte.



Für ihre Studie nutzten die Wissenschaftler Daten aus 65 früheren Untersuchungen und machten eigene Beobachtungen. Ihre Funde unterstrichen die Rolle, die Spinnen als Raubtiere in der Natur spielten, erklärten die Forscher. Vor allem in Wäldern und Graslandschaften, wo die meisten Spinnen lebten, verhinderten die Tiere viele Insektenplagen.



Auch als Beute seien die Spinnen wichtig. "Zwischen 8000 und 10 000 Räuber und Parasiten ernähren sich ausschließlich von Spinnen", sagte Martin Nyffeler von der Universität Basel laut einer Mitteilung. Außerdem seien die Achtbeiner ein bedeutender Teil des Speiseplans von etwa 3000 bis 5000 Vogelarten.