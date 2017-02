Unbekannter sticht in Nürnberg auf Mann ein und verletzt ihn schwer

Ein Unbekannter soll am Mittwochmittag in Nürnberg einen Mann mit einem Messer angegriffen haben. Der Täter konnte allerdings unerkannt flüchten, berichtet die Polizei.



Nach derzeitigen Erkenntnissen soll das 36-jährige Opfer gegen 12 Uhr mit dem bislang unbekannten Kontrahenten im Bereich des Taxistandes am Bahnhof in Streit geraten sein. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Angreifer dann ein Messer gezogen und es dem Geschädigten mehrfach in den Oberkörper gestoßen.



Dieser erlitt schwere Verletzungen und wurde schließlich in ein nahe gelegenes Klinikum verbracht. Der Täter konnte nach ersten Ermittlungen unerkannt in Richtung Post fliehen. Zu dem Angreifer liegt bislang keine detaillierte Beschreibung vor. Er wurde jedoch als dunkelhäutig beschrieben.



Hinweise zu dieser Tat erbittet der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/ 2112-3333. Insbesondere möchte sich jener Taxifahrer melden, der die Leitstelle informiert hatte und möglicherweise Beobachtungen zu dieser Tat schildern kann.