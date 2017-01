Unbekannter kapert Straßenbahn in Wien

von DPA

In Wien hat ein Unbekannter eine Straßenbahn gekapert, als der Fahrer eine Pause machte.



Um die Tram zu stoppen, drehten die Wiener Linien den Strom ab, wie der ORF berichtete. Der Täter konnte nach kurzer Zeit unerkannt im Bereich einer Haltestelle flüchten und wird seither gesucht. Verletzte oder Sachschaden gab es keine. Ein Mensch ohne Kenntnis kann die Straßenbahn der Linie 60 aber wohl kaum entführt haben. Der Vorfall mit der "Bim", wie in Wien eine Straßenbahn genannt wird, ereignete sich am Samstag.



"Eine Straßenbahn ist für Menschen, die sich damit nicht auskennen, nicht leicht zu bedienen", sagte ein Sprecher der Wiener Linien zum ORF. Zusätzlich benötigt jeder Fahrer einen Aktivierungsschlüssel. Der Lenker, der kurz auf der Toilette war, hatte die Straßenbahn versperrt und seinen Schlüssel bei sich. Die Polizei ermittelt wegen Einbruchs und unbefugten Gebrauchs von Fahrzeugen.