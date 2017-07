Umstrittener Polizeieinsatz gegen Berufsschüler in Nürnberg: Ministerium verteidigt Vorgehen

Das bayerische Innenministerium hat den umstrittenen Polizeieinsatz bei der geplanten Abschiebung eines jungen Afghanen Ende Mai in Nürnberg erneut verteidigt. Der Inspekteur der bayerischen Polizei, Thomas Hampel, rechtfertigte im Landtags-Innenausschusses am Mittwoch den Zeitpunkt des Einsatzes morgens in einer Berufsschule sowie das Vorgehen der Polizei.Der Polizeieinsatz hatte - insbesondere weil er an einer Berufsschule stattfand - eine Welle der Kritik ausgelöst. Schüler und später hinzugekommene Linksautonome hatten die geplante Abschiebung des jungen Afghanen mit einer Sitzblockade und einer spontanen Demonstration verhindern wollen. Dabei kam es zu Tumulten zwischen Demonstranten und der Polizei. Mehrere Polizisten wurden verletzt.Die Abschiebung des jungen Mannes sei für den Abend geplant gewesen, deshalb habe mit der Ingewahrsamnahme nicht bis nach Schulschluss gewartet werden können, sagte Hampel. Der Schüler sei aber vom stellvertretenden Schulleiter aus dem Klasseraum geholt worden. "Es waren keine Kollegen der Polizei in irgendwelchen Klassenzimmern." Er betonte zudem, es bleibe für die Polizei dabei, "dass Abschiebungen aus Schulen die absolute Ausnahme sind und auch bleiben sollen".Zudem betonte Hampel, die Gewalt sei an dem Morgen eindeutig von Mitglieder der linksautonomen Szene ausgegangen. Unter den bislang identifizierten Tätern befinde sich kein Schüler der betroffenen Berufsschule oder einer sonstigen Nürnberger Berufsschule.