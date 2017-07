Übertriebener Ehrgeiz: so können Eltern gegensteuern

von DPA

Wenn der Wunsch, der Beste zu sein, alles andere überschattet, sei das ein klares Warnsignal. Ulric Ritzer-Sachs von der Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung erklärt, dass dies der Moment sei, in dem ein gesunder Ehrgeiz ins Negative überschwappt.



Eltern müssen gegensteuern, wenn der Ehrgeiz ihres Kindes krankhaft wird

Wenn Eltern merken, dass ihr Kind oft traurig wegen der Schule ist, seine Freunde vernachlässigt und nur noch lernt, sollten Erwachsene gegensteuern. Sie müssen dem Kind immer wieder erklären: "Wir sind zufrieden mit dir, wie du bist. Dein Leben ist nicht vorbei, wenn du nicht zu den Besten gehörst."



Ist das Kind übertrieben ehrgeizig, sollten sich Eltern zwei Dinge fragen.

Erstens: Fördern wir das Ganze? Das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Mutter oder Vater ihr Kind überschwänglich für die kleinsten Dinge loben. Dadurch lernt es nicht, die eigene Leistung richtig einzuschätzen.

Und zweitens: Welche Ansprüche stelle ich an mich selbst? Wer mit den Nerven fertig ist, weil der Kuchen nicht perfekt wurde, ist nicht das beste Vorbild.



Tatsächlich braucht es Übung und Unterstützung, damit Kinder das Gefühl bekommen: "Das, was ich gemacht habe, reicht - auch, wenn andere es besser können."