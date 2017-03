Über 400 Straftaten gegen Flüchtlinge im vergangenen Jahr in Bayern

von DPA

In 447 Fällen wurden im Jahr 2016 im Freistaat Flüchtlinge beleidigt, tätlich angegriffen oder überfallen. 91 weitere Attacken richteten sich gegen Asylunterkünfte, wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage von Linken-Abgeordneten hervorgeht. Zuerst hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet.







Bayern verzeichnet dabei im Vergleich zu anderen Bundesländern die meisten Fallzahlen. Im größeren Nordrhein-Westfalen wurden etwa 241 Straftaten gegen Flüchtlinge gezählt. Attacken gegen Unterkünfte und Wohnungen von Flüchtlingen (235 Fälle) sind dort ein größeres Problem als in Bayern.



Bayern liegt zwar in absoluten Zahlen vorne, auf die Einwohnerzahl gerechnet jedoch gibt es in Brandenburg die meisten Übergriffe (9,26 Übergriffe pro 100.000 Einwohner). Bayern liegt mit 3,48 Übergriffen pro 100.000 Einwohnern im Mittelfeld.







In der gesamten Bundesrepublik kam es im vergangen Jahr zu mehr als 2500 Straftaten gegen Flüchtlinge und fast 1000 Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte. 217 Mal wurden Hilfsorganisationen oder ehrenamtliche Helfer bundesweit Opfer von Straftaten.