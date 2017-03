Türkei-Spionage: Lässt Erdogan Türken in Deutschland überwachen?

Minister warnt Türkei





Namensliste selber übergeben



Der Dienst steht im Verdacht, Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland auszuforschen. Die Behörde erklärte auf Anfrage von NDR, WDR und "Süddeutscher Zeitung", dass sich das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Spionage gegen bisher unbekannte Angehörige des türkischen Nachrichtendienstes MIT richte.Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) warnte die Türkei davor, die Ausforschungen fortzusetzen.Türkeistämmige Politiker in Deutschland sind schon lange überzeugt, dass nicht nur der türkische Geheimdienst in Deutschland spitzelt. Der CDU-Politiker Ali Ertan Toprak hat bereits darauf verwiesen, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan "die türkischstämmigen Deutschen ganz offen dazu aufgerufen hat, die Gegner seiner Politik auszuspionieren". Und genau dies geschehe jetzt in großem Stil.Ankara behauptet, dass Gülen hinter dem gescheiterten Putschversuch vom Juli 2016 stecke. Seit der Niederschlagung gab es Massenverhaftungen gegen vermeintliche oder tatsächliche Gülen-Anhänger. Für Kritiker wie Toprak geht es dabei in Wahrheit darum, jeden Widerstand gegen Erdogan und die Regierungspartei AKP zu brechen.Fast schon kurios mutet an, dass es der MIT selber war, der eine Liste mit Namen angeblicher Anhänger des in den USA im Exil lebenden Prediger Fethullah Gülen an den Bundesnachrichtendienst (BND) übergeben hatte.Der MIT hoffte darauf, dass deutsche Kollegen Amtshilfe leisten würden. Ein Trugschluss. Denn der BND übermittelte die Listen an die Sicherheitsbehörden in den Bundesländern.Dort gehen nun in der Regel die Polizeibehörden auf die in der Liste erwähnten Personen und Institutionen zu, um sie über den Spionageverdacht zu informieren und sie darauf hinzuweisen, dass bei einer Einreise in die Türkei eine Verhaftung drohen könnte.Die Liste soll Namen von mehr als 300 in Deutschland lebenden angeblichen Gülen-Anhängern enthalten.Auch Ali Toprak erhielt über Facebook Warnungen wie: "Ich habe Dich gemeldet" oder "wir warten auf Dich". Toprak: "Jeder, der gegen die AKP öffentlich Stellung bezieht, stehe auf der Liste und wird als Terrorist bezeichnet". Zur Nervosität Ankaras trägt bei, dass der Ausgang des Referendums zur Einführung eines autoritären Präsidialsystems am 16. April völlig ungewiss scheint.