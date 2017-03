Trumps Einreisestopp: Ab Donnerstag tritt das Dekret in Kraft

von DPA

Ungeachtet der Klagen mehrerer US-Bundesstaaten tritt am Donnerstag das Einreiseverbot von US-Präsident Donald Trump für Flüchtlinge und Menschen aus sechs vorwiegend islamischen Ländern in Kraft. Das von Trump erlassene Dekret ist der zweite Versuch, die Einreise von Menschen aus Ländern, die nach US-Lesart dem Terrorismus nahestehen, vorübergehend weitgehend zu verhindern. Im ersten Anlauf war die Regierung am Widerstand mehrerer Gerichte gescheitert.



Das Verbot gilt für Flüchtlinge aus aller Welt sowie für Menschen aus den Ländern Somalia, Iran, Libyen, Sudan, Syrien und dem Jemen. Der Irak war nach Verhandlungen mit der Regierung in Bagdad im Vergleich zum ersten Dekret herausgenommen worden. Für Flüchtlinge können nun Ausnahmeregelungen geltend gemacht werden. Nicht betroffen sind Inhaber von US-Green-Cards und Menschen, die bereits vor dem Stichtag 16. März ein gültiges Visum besitzen. Grundsätzlich gilt für Flüchtlinge ein Stopp von 120 Tagen, für alle anderen Betroffenen aus den sechs Ländern von 90 Tagen.



Wie gegen den ersten Versuch, sind auch gegen die neue Version des Einreisestopps mehrere Klagen anhängig. Deren Aussicht auf Erfolg ist jedoch nach juristischen Nachbesserungen in dem Papier geringer geworden. Am Mittwoch soll als erstes ein Gericht in Honolulu im Bundesstaat Hawaii über das Einreiseverbot verhandeln. Mit einer einstweiligen Verfügung könnte das Inkrafttreten des Dekrets landesweit herausgezögert werden.



Justizminister Jeff Sessions hatte erklärt, der Stopp sei notwendig, um eine Pause bei der Einreise zu erreichen. Diese solle genutzt werden, um zu prüfen, ob die Bestimmungen hart genug sind.



Der Einreisestopp ist bei Fachleuten weiter heftig umstritten und wird eher als politisches Manöver und Klientelpolitik eingestuft. Kritiker werfen Trump vor, die Maßnahme richte sich vornehmlich gegen Muslime. Studien legen den Schluss nahe, dass die Herkunft von Einwanderern keine direkte Aussage über die Frage macht, ob sie in der Zukunft terroristisch aktiv werden könnten.