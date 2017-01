Trump telefoniert mit Merkel: Darüber wollen sie sprechen

Trump verhängt Einreisestopp für viele Muslime



Nach Angaben des Weißen Hauses sind auch Gespräche mit Russlands Staatschef Wladimir Putin und Frankreichs Präsidenten François Hollande geplant.In dem Telefonat mit Merkel soll vor allem über Russland und die Ukraine gesprochen werden, allerdings könnte es auch um Flüchtlingspolitik gehen. Trump hatte sich zu Merkels Flüchtlingspolitik wiederholt sehr kritisch geäußert. Er bezeichnete sie als ein Desaster.Merkel als Person hatte er dagegen gelobt. Trump und die Kanzlerin sind sich bisher nicht begegnet.Zu einem selbstbewussten Auftreten gegenüber dem neuen US-Präsidenten hat der frühere Bundesminister und CDU-Generalsekretär Heiner Geißler den Spitzen der deutschen Politik und Kanzlerin Merkel geraten. Weder "volle Attacke" noch "Kuscheln" seien gangbare Optionen, so Geißler in einem Interview in der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen (Samstagausgabe). Unverschämtheiten oder Beleidigungen brauche sich allerdings niemand gefallen zu lassen, sagte der 86jährige Geißler. Auf die Frage, was Kanzlerin Merkel machen solle, wenn ihr Donald Trump etwa beim bevorstehenden G-20-Gipfel in Hamburg mit der Hand zu nahe komme, sagte Geißler: "Dann muss die dem eine kleben. Und zwar so, dass er es spürt. Man darf sich nichts gefallen lassen."Zu Russland will Trump die Beziehungen verbessern. Auch Moskau hofft auf eine Verbesserung der Stimmung zwischen beiden Ländern. Wegen der Ungewissheit über Trumps Kurs warben Merkel und Hollande am Freitag für einen engeren Zusammenhalt der Europäer.Trump sorgt mit seinen ersten politischen Maßnahmen unterdessen weiter für Aufsehen. Der US-Präsident hat für viele Menschen aus muslimischen Ländern praktisch einen Einreisestopp verhängt. Flüchtlinge aus Syrien werden bis auf weiteres gar nicht mehr ins Land gelassen, heißt es in einem Dekret, das Trump am Freitag unterzeichnete und das Weiße Haus später veröffentlichte.Das gesamte Regierungsprogramm zur Aufnahme von Flüchtlingen auch aus anderen Ländern wird für 120 Tage ausgesetzt. In einem weiteren Schritt sollen in den kommenden 90 Tagen auch aus mehreren anderen mehrheitlich muslimischen Ländern keine Menschen mehr ins Land kommen, wenn sie keine Flüchtlinge sind. Ausgenommen sind bestimmte Personengruppen, darunter Diplomaten und Angehörige internationaler Organisationen.