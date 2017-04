Trickbetrüger verspricht Rentner drei Frauen für Sex-Party und stiehlt ihm 51.000 Euro

von DPA

Mit dem Versprechen, eine Sex-Party zu organisieren, hat sich ein Trickbetrüger Zugang zum Haus eines Rentners in Herne verschafft und dem Mann fast 51.000 Euro gestohlen.



Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprach der Betrüger den 70-Jährigen beim Verlassen eines Saunaclubs an. Er versprach ihm eine Sex-Party mit drei Frauen in dessen Haus. Der Rentner stimmte bereitwillig zu.



Gemeinsam nahmen sich beide ein Taxi zum Haus des Rentners. Das verließ der Trickbetrüger den Angaben zufolge später mit 50.800 Euro, die der Mann zuhause aufbewahrt hatte. Die Bochumer Polizei fandet nun nach dem mutmaßlichen Täter.