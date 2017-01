Tragisches Unglück: Frau erfriert nach Sturz bei Winterwanderung nahe Suhl

Nach dem Fund einer toten Frau in der Nähe von Suhl (Thüringen) ist die Todesursache geklärt. Die 61-Jährige ist laut vorläufigem Obduktionsergebnis bei einer Winterwanderung erfroren, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Straftat gibt es demnach nicht.



Die Polizei geht nach eigenen Angaben von unglücklichen Umständen aus. Die 61-Jährige war am Sonntag mit ihrem Mann auf schwer zugänglichen Waldwegen unterwegs gewesen. Während ihr Mann am Abend nach einem Sturz gerettet werden konnte, konnte die Frau in der Nacht nur noch tot geborgen werden.