Totes Baby in Altkleidersack gefunden - Polizei steht vor einem Rätsel

von DPA

Am Samstag (15. April) haben Mitarbeiter einer Spedition eine Babyleiche in einem Altkleidersack in Schifferstadt (Rheinland-Pfalz) gefunden. Der Polizei ist die Herkunft des toten Säuglings weiter unklar. "Wir haben noch kein Ergebnis", sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal, Hubert Ströber, am Dienstag auf Anfrage. "Das ist ein Verfahren gegen unbekannt."



Die Obduktion ergab nach Angaben der Ermittler, dass das Kind lebend zur Welt gekommen war und kurz nach der Geburt starb. Die Todesursache war zunächst noch unklar, Hinweise auf äußere Gewalteinwirkung gab es nicht.



Die Polizei hofft nun vor allem auf Hinweise aus dem baden-württembergischen Sinsheim, woher der Altkleidersack stammt. Die Mitarbeiter der Spedition hatten das tote Baby entdeckt, als sie mehrere Altkleidersäcke aus Sinsheim aus ihrem Fahrzeug in den Container verluden. Sie verständigten die Polizei.