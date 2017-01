Toter Österreicher lag monatelang unbemerkt in Wohnung

von DPA

Die oberösterreichische Polizei bestätigte am Donnerstag einen Bericht der "Kronen Zeitung", wonach die Leiche des Mannes am Dienstag entdeckt worden sei. Der seit rund einem Jahr arbeitslose Mann lebte zurückgezogen im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses. Obwohl sich seine Post bei den Briefkästen stapelte, schöpfte niemand Verdacht, weil man glaubte, er sei im Krankenhaus.



Zuletzt alarmierte aber doch jemand die Polizei.

Als die Feuerwehr die Wohnungstür öffnete, entdeckten die Helfer im Badezimmer eine stark verweste Leiche. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um die sterblichen Überreste des Mieters handelt. Er soll vergangenen Mai, also vor rund acht Monaten, ohne Fremdverschulden gestorben sein.