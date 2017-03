Tote 15-Jährige in Düsseldorf gefunden: 16-Jähriger festgenommen

von DPA

Auf dem Gelände einer ehemaligen Papierfabrik ist in Düsseldorf ein 15 Jahre altes Mädchen tot gefunden worden. Die Ermittler gehen nach der Entdeckung der Leiche am Sonntagnachmittag von einem Tötungsdelikt aus, teilte die Polizei Düsseldorf am Montag mit.



Tatverdächtiger festgenommen

Ein 16-Jähriger, der auf dem Gelände auftauchte, wurde unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Einzelheiten wollen Polizei und Staatsanwaltschaft am Nachmittag in einer Pressekonferenz bekanntgeben.