Tödlicher Unfall: Mann überquert A2 und wird 100 Meter durch Luft geschleudert

Beim Überqueren der A2 in Niedersachsen ist ein Mann von einem Auto erfasst und dabei getötet worden. Er wurde mehr als 100 Meter durch die Luft geschleudert. Warum der 32-Jährige am Mittwochabend über die sechsspurige Autobahn lief, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag in Braunschweig.



Der 32-Jährige hatte gemeinsam mit Verwandten an der Raststätte Zweidorfer Holz nahe Braunschweig pausiert. Der Polizei zufolge lief er zunächst von der Nordseite der Raststätte über die Autobahn auf die Südseite. Als er später zurückrannte, wurde er auf dem Überholstreifen von einem Auto erfasst. "Der Mann war sofort tot", sagte Polizeisprecher Stefan Weinmeister. "Die Unfallstelle und der Fundort der Leiche liegen über 100 Meter auseinander." Der 49 Jahre alte Autofahrer wurde durch Glassplitter leicht verletzt.



Das Opfer, ein Rumäne, war nach Angaben von Angehörigen erst vor vier Tagen nach Deutschland gekommen, um hier Arbeit zu suchen. Vor fast einem Jahr hatte es an derselben Raststätte ebenfalls einen tödlichen Unfall mit einem Fußgänger gegeben.



Damals war ein 20-jähriger Rumäne beim Überqueren der Autobahn überfahren und getötet worden. Auch er war mit einer Gruppe von Landsleuten unterwegs. Er wollte an der Raststätte auf der anderen Seite nach Pfandflaschen suchen.