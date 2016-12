Tierschützer warnen: Echter Pelz wird oft als Kunstpelz verkauft

Tierschützer warnen Verbraucher vor einer Irreführung bei der Pelzkennzeichnung. Nach wie vor werde Echtpelz als Kunstpelz angeboten, erklärten der Deutsche Tierschutzbund und die internationale Tierschutzorganisation "Vier Pfoten" am Mittwoch in Bonn.



Beide Organisation haben nach eigenen Angaben in fünf deutschen Großstädten Kleidungsstücke mit Echtpelz auf ihre Kennzeichnung hin untersucht. Das Ergebnis sei erschreckend: Über 50 Prozent der Kleidungsstücke waren nicht gemäß der EU-Textilkennzeichnungsverordnung gekennzeichnet. "Das jeweilige Etikett gab keine Information dazu, dass Bestandteile tierischen Ursprungs enthalten waren".



Die Tierschützer fordern von der Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für eine transparente und verbraucherfreundliche Kennzeichnungsregelung einzusetzen. Nach Vorbild der Schweiz sollten die Tierart mit korrektem Artnamen, das Herkunftsland und die Art der Pelzgewinnung im Etikett der Kleidungsstücke klar benannt werden. "Laut Umfragen lehnen 86 Prozent der Verbraucher Echtpelz ab. Sie sind beim Einkaufen auf eine klare Kennzeichnung angewiesen. Wenn eine Mütze nur als '100 Prozent Acryl' etikettiert ist, obwohl der Bommel aus Echtpelz besteht, ist das Verbrauchertäuschung", erklärte die Vier-Pfoten-Kampagnenleiterin Denise Schmidt.



"Solange mit der tierquälerischen Ware Pelz gehandelt wird, muss für den Verbraucher zumindest erkennbar sein, um welche Tierart es sich handelt, woher sie stammt und wie sie gehalten und getötet wurde. Allein diese Informationen würden viele Verbraucher vom Kauf abschrecken. Eine entsprechende Kennzeichnungspflicht ist lange überfällig", fügte Henriette Mackensen vom Deutschen Tierschutzbund hinzu.