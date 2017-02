Tierische Reality-Show: Kätzchen im Live-Stream

Reality-TV mal anders





"Keeping Up with the Kattarshians" für den guten Zweck





Bald ziehen neue Teilnehmer in das Show-Haus



Big Brother, Dschungelcamp und der Bachelor können einpacken. Die neuesten Reality TV-Stars heißen Ronja, Briet, Stubbur und Guðni.Auf den ersten Blick ähnelt die isländische Reality-Show anderen Shows, die man aus den USA oder dem deutschen Fernsehen kennt. Die Vier leben zusammen in einem zweistöckigen Haus, das über drei Kameras aus verschiedenen Blickwinkeln für den Zuschauer einzusehen ist. Sie teilen sich zwei Stockbetten, eine Badewanne und ein modern eingerichtetes Wohnzimmer. Manchmal fliegen die Fetzen - da kann der Zuschauer auch schon mal live dabei sein, wenn Einrichtungsgegenstände durch den Raum fliegen - aber dann vertragen sich die jungen TV-Stars auch wieder. Dann kommt es auch mal dazu, dass sich ein Bett geteilt wird. Der entscheidende Unterschied: Statt Menschen, können im Live-Stream vier Katzen beobachtet werden.Im Gegensatz zu Big Brother und Dschungelcamp ist der Hauptgewinn allerdings nicht, möglichst lange in der Show zu bleiben, sondern das Haus schnell wieder zu verlassen. Anders als in vergleichbaren Reality-Serien bleiben dem Zuschauer Zicken-Kriege und mittelschwere Dramen erspart. Bei Ronja, Briet, Stubbur und Guðni handelt es sich nämlich nicht um B-Prominente, die hoffen durch ihren Auftritt in der Show wieder zu Berühmtheit zu gelangen, sondern um vier flauschige, kleine Kätzchen, die hoffen adoptiert zu werden.In dem Format "Keeping Up with the Kattarshians" können Zuschauer auf der isländischen Internetseite Nutiminn weltweit das Leben von vier Katzenkindern in ihrem überdimensionalen Puppenhaus online mitverfolgen. Das ist nicht nur wirklich süß und eine angenehme Alternative zu Reality-Shows mit menschlichen Teilnehmern, sondern hat auch noch einen guten Zweck. Wie Inga Lind Karlsdóttir, die Produzentin der ersten Live-Show mit Katzen, im Interview mit "Vice" erklärt, soll die Show auf den Tierschutz und herrenlose Tiere aufmerksam machen.Ronja, Briet, Stubbur und Guðni stammen ursprünglich aus einem isländischen Tierheim. In dem Show-Haus geht es den Vier zwar sichtlich gut - das hat auch der isländische Tierschutz überprüft - aber in einer liebevollen Familie würden sich die Kätzchen sicherlich wohler fühlen. Deshalb können Zuschauer, die sich in die flauschigen Showteilnehmer vergucken, diese adoptieren.Es ist nicht groß verwunderlich, dass sich für Ronja, Briet, Stubbur und Guðni schnell Familien gefunden haben und so werden die vier ersten isländischen TV-Katzen "Keeping Up with the Kattarshians" bald verlassen. Fans der Katzen-Show müssen sich aber keine sorgen machen, denn es gibt genug Kätzchen, die noch ein Zuhause suchen. Wie Inga Lind Karlsdóttir bereits verriet, werden bald neue Bewohner in die Katzen-Villa einziehen.