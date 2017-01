Teuer und schadstoffbelastet: Vor diesem Kamillentee warnt die Stiftung Warentest

Die Stiftung Warentest hat im Tee der französischen Marke Kusmi Tea hohe Gehalte von Pyrrolizidinalkaloiden gefunden. Im Tierversuch haben sich Pyrrolizidinalkaloide als eindeutig krebserregend und erbgutschädigend erwiesen. Die Tester warnen davor, den Tee dieser Charge zu trinken. Sie haben den Vertreiber für den deutschen Markt und die amtliche Lebensmittelaufsicht informiert. Das teilt die Stiftung in einer Presseaussendung mit.



Der Vertreiber, die Firma Orientis, hat reagiert und beruft sich auf Angaben der Europäischen Lebensmittelbehörde Efsa, wonach "ein 60 Kilogramm schwerer Mensch pro tag 730 Tassen Kamillentee trinken müsste, damit eine Nebenwirkung eventuell auftreten könnte."



Die Stiftung Warentest hält dem entgegen: " Wir können diese Argumentation nicht nachvollziehen. Bei unserer Warnung stützen wir uns auf zwei wissenschaftliche Empfehlungen: Die eine ist der Wert für eine wenig bedenkliche Tageszufuhr hinsichtlich der Kanzerogenität, den der Tee von Kusmi mit nur einem Beutel um das 380-Fache überschreitet. Darüber hinaus ist auch der auf die chro­nische Leberschädlichkeit ausgerichtete sogenannte Health Based Guidance Value um das 27-Fache überschritten. Auf diesen Wert haben sich die Überwachungsbehörden geeinigt. Die betroffene Charge dürfte demnach nicht verkauft werden."



Eigentlich befinden sich verschiedene Tees noch in der Prüfphase, der Gehalt an Pyrrolizidinalkaloiden im Tee war jedoch so hoch, dass die Tester bereits jetzt eine Warnung herausgaben. Sie fanden insgesamt 73,2 Milligram des Stoffes pro Kilogramm Tee.



Hier die Daten der überprüften Charge:



Name: Kusmi Tea Camomille/Chamomille/Kamille



Verpackung: 20 sachets mousseline/20 muslin tea bags, 44 g



Mindesthaltbarkeitsdatum: 10/2019



Chargennummer der Karton-Verpackung: LOT: 161031



Chargennummer der Teebeutel: LOT: KUS163121



Preis pro Packung im Online-Shop von Kusmi Tea: 11,40 Euro



Krebserregende Schadstoffe



Pyrrolizidinalkaloide sind natürliche Inhaltsstoffe vieler Wildkräuter aus den Familien der Korbblütler, Borretschgewächse und Hülsenfrüchtler. Seit 2013 ist bekannt, dass die Wildkräuter auch in Tee geraten können - etwa wenn sie bei der Kamillenblütenernte mitgeerntet und nicht aussortiert werden. Das ist bedenklich: Einige Pyrrolizidinalkaloide zeigten sich in Versuchen mit Ratten als eindeutig krebserregend und erbgutschädigend. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) geht davon aus, dass die Substanzen "auch beim Menschen kanzerogen wirken können". Hinzu kommt, dass hohe Gehalte an Pyrrolizidinalkaloiden die menschliche Leber chronisch oder sogar akut schädigen können.



380-mal mehr als "wenig bedenklich"

Die Stiftung Warentest hat den Kamillentee von Kusmi auf 28 verschiedene Pyrrolizidinalkaloide untersucht. Das Ergebnis: Der Inhalt eines einzigen Teebeutels enthält 161 Mikrogramm an Pyrrolizidinalkaloiden. Das ist das 380-Fache der langfristig wenig bedenklichen Tages­zufuhr für einen Erwachsenen. Zwar sind sofortige Vergiftungen durch diese Belastung bei Erwachsenen und Kindern unwahrscheinlich, aber der regelmäßige Genuss birgt chronische Risiken wie die Entstehung von Leberzirrhosen und Tumoren.