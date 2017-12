Terroranschlag in Berlin - haben LKA-Mitarbeiter Akten manipuliert?

Mitarbeiter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) stehen in dem Verdacht, entscheidende Ermittlungsergebnisse zurückgehalten und sogar Akten manipuliert zu haben. Im nordrhein-westfälischen Landtag verlangten mehrere Parteien am Donnerstag eine verstärkte Fehlersuche auch im Bund und in anderen Ländern.



Geisel hatte am Mittwoch öffentlich gemacht, dass möglicherweise Akten zu Amris Drogengeschäften nachträglich verändert worden waren. Kriminalpolizisten im Berliner LKA sollen am 17. Januar einen veränderten Bericht zu Amri erstellt und der Ermittlungsakte hinzugefügt haben. Damit wurde Amri nur noch als Kleinhändler in der Drogenszene eingestuft. Im November hatten die Ermittler ihn noch als gewerbsmäßigen Dealer gesehen.



Möglicherweise wollten Polizisten vertuschen, dass sie Amri schon im November hätten verhaften können - und der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt damit unter Umständen verhindert worden wäre. Amri tötete am 19. Dezember zwölf Menschen, weitere 67 wurden bei dem bislang folgenschwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland verletzt. Wenige Tage später wurde Amri auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.



Der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Oppermann äußerte sich bestürzt über die mutmaßliche Fälschung der Akten. "Ich habe immer gesagt, dass bei Amri überall in Deutschland schwere Fehler gemacht wurden", erklärte er. "Das wollte die CDU nie hören. Aber dass Fehler durch Urkundenfälschung vertuscht werden sollten, schlägt dem Fass den Boden aus."



Geisel sagte im Berliner Abgeordnetenhaus: "Wir können kein Interesse daran haben, dass irgendetwas verschleiert wird. Wenn es Schwachstellen gibt, dann muss man sie benennen." Das sei der Senat den Opfern, den Angehörigen und den Überlebenden schuldig. Daher habe er Anzeige wegen des Verdachts der Strafvereitelung im Amt erstattet und disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet. "Wir reden hier nicht von einer Bagatelle, sondern von einem Terroranschlag mit zwölf Toten und mehr als 60 Verletzten."



Geisel lobte ausdrücklich den Sonderermittler des Senats, den früheren Bundesanwalt Bruno Jost, der die Widersprüche in den Akten entdeckt hatte. "Er hat sehr präzise gearbeitet." Jost solle seine Arbeit fortsetzen, um schnell zu Ergebnissen zu kommen. "Und wir werden weiter offen mit den Ergebnissen umgehen."



In Düsseldorf kam am Donnerstag der Amri-Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags zum letzten Mal in dieser Wahlperiode zusammen. Die Obfrau der NRW-Grünen, Monika Düker, sagte: "Der Bundestag ist dringend aufgefordert, endlich einen Untersuchungsausschuss einzurichten." Auch Obleute von CDU und FDP forderten Aufklärung. Der Ausschuss untersucht seit drei Monaten, wie dem Tunesier das Attentat gelingen konnte, obwohl er als islamistischer Gefährder im Visier der Behörden auch in Nordrhein-Westfalen stand. Der neue Landtag wird den Ausschuss voraussichtlich neu auflegen.



Die Berliner Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte zu den möglichen Manipulationen: "Wir haben dafür keinerlei Verständnis." Die Tatsache, dass Amri vor dem Anschlag nicht wegen Drogenhandels festgenommen wurde, sei mit dem damaligen Wissen allerdings nicht unbedingt falsch, sagte GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Es gebe keine Garantie, dass er auch in Haft gekommen wäre. "Man kann nicht sagen, die Kollegen haben definitiv einen Fehler gemacht."





Wie Behörden im Fall Amri agierten - Ein Rückblick



Juli 2015: Amri kommt nach Deutschland. Er hält sich in Berlin und NRW auf. Später wird er trotz Ablehnung seines Asylantrags nicht nach Tunesien abgeschoben, da nötige Papiere von dort fehlen. Im November wird er erstmals aktenkundig. Er nutzt rund ein Dutzend Alias-Namen.

11. Januar 2016: Nach Angaben des Bundesinnen- und des Bundesjustizministeriums soll Amri von diesem Zeitpunkt an nahezu wöchentlich Thema bei deutschen Behörden gewesen sein.

17. Februar: Amri wird als Gefährder eingestuft und observiert.

15. Juni: Die Berliner Polizei beendet die Observationsmaßnahmen - sie hätten keine neuen Erkenntnisse gebracht, heißt es. Danach sei aber weiterhin Amris Telekommunikation überwacht worden.

30. Juli: Amri wird in Friedrichshafen an der Ausreise in die Schweiz gehindert und in Gewahrsam genommen. Ein Haftantrag zur Vorbereitung der Abschiebung wird bis zum 1. August befristet. Wegen fehlender Dokumente wird Amri allerdings aus der JVA Ravensburg entlassen. Ein Verfahren gegen ihn wegen der Fälschung von zwei italienischen Identitätskarten wird eingestellt.

21. September: Wohl wegen seines Drogenkonsums erlischt das Interesse der Behörden an Amri. Auch die Telefonüberwachung wird abgeschaltet. Fast gleichzeitig warnt Marokkos Geheimdienst vor Anschlagsplänen.

24. Oktober: Tunesien erkennt Amri als Staatsbürger an. Er wird nicht in Abschiebehaft genommen, da nach damaliger Einschätzung die rechtlichen Voraussetzungen dafür nicht vorliegen.

17. Dezember: Nach Informationen der "Bild am Sonntag" treffen die Pass-Ersatzdokumente für Amri im tunesischen Generalkonsulat in Bonn ein. Sie erreichen vier Tage später die Ausländerbehörde in Köln.

19. Dezember: Amri stiehlt in Berlin einen Lkw und erschießt den Fahrer. Danach steuert er den Laster auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche. Insgesamt 12 Menschen sterben. Auf seiner Flucht wird der 24-Jährige vier Tage später nahe Mailand von Polizisten erschossen.

14. Januar 2017: Das NRW-Innenministerium teilt mit, dass Amri kein V-Mann des Landesverfassungsschutzes war.

14. Februar: Der Kölner "Express" berichtet, seit seiner Ankunft in Deutschland seien elf unterschiedliche Strafverfahren gegen Amri geführt worden - etwa wegen unerlaubter Einreise, der Beteiligung an einem versuchten Tötungsdelikt und gefährlicher Körperverletzung.

10. April: Ein Sachbearbeiter des Ausländeramts Kleve erklärt im NRW-Untersuchungsausschuss, eine Abschiebehaft für Amri sei aussichtslos gewesen. Wegen seiner zahlreichen Identitäten wären mehrere wenig kooperative Zielländer infrage gekommen, daher sei eine fristgerechte Abschiebung vor Gericht nicht nachzuweisen gewesen.

17. Mai: Die Berliner Landesregierung stellt Strafanzeige wegen Strafvereitelung. Mitarbeiter des Landeskriminalamtes stehen im Verdacht, Ermittlungsergebnisse über Amris Drogenhandel zurückgehalten und vielleicht sogar manipuliert zu haben.