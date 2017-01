Terroranschlag in Berlin: Polizei nimmt Kontaktmänner ins Visier - keine Festnahme

von DPA

Der als Kontaktmann von Anis Amri beschuldigte Tunesier wird nach den Berliner Durchsuchungen vom Dienstag nicht auf Veranlassung der Bundesanwaltschaft festgehalten.



"Die Bundesanwaltschaft hat keine vorläufige Festnahme ausgesprochen", sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde am Mittwoch auf Anfrage. Nach Informationen des SWR wurde der 26-Jährige wegen Ermittlungen in einem anderen Verfahren vorläufig festgenommen. Dann wären möglicherweise die Berliner Behörden zuständig. Dafür war in Karlsruhe zunächst keine Bestätigung zu bekommen.



Der Mann soll laut Bundesanwaltschaft "noch in zeitlicher Nähe" zu dem Lastwagen-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt am 19. Dezember mit Amri in Kontakt gestanden habe. Die Ermittler haben deshalb den Verdacht, dass er "von den Anschlagsplänen wusste und möglicherweise Anis Amri geholfen hat".