Telefonaktion psychische Gesundheit und Arbeit

Es mag stereotyp klingen, entspricht aber der Wahrheit: In unserer zunehmend digitalisierten Welt steigen die Anforderungen an die Menschen in einem Maß, mit dem viele nicht mehr zurechtkommen. Überlastung, Depressionen und chronische Erschöpfung nehmen zu. Deshalb möchte das bayerische Gesundheitsministerium mit dem Jahres-Schwerpunkt "Psychische Gesundheit" den Fokus auf ein Thema lenken, dass in der Bevölkerung noch nicht ausreichend im Bewusstsein ist.Auch diese Zeitung beteiligt sich an den Aktionswochen: Mit einer Telefonakion zum Thema "Psychische Gesundheit und Arbeit". Am Donnerstag, 19. Januar, gibt es dazu Infos von zwei Experten. Sie sind von 16 bis 18 Uhr zu erreichen. Die Anrufe sind kostenlos und werden auf Wunsch anonym behandelt.ist Sozialpädagogin und Fallmanagerin im Jobcenter Stadt Bamberg. Dort hilft sie Jobsuchenden in Kooperation mit weiteren Stellen auf dem Weg zurück in die Arbeit. Sonja Schaffranek ist bei unserer Telefonaktion am 19. Januar von 16 bis 18 Uhrzu erreichen.ist Sozialpädagoge in der Psycho-Sozialen Beratung am Gesundheitsamt Bamberg. Dort werden Menschen mit Hilfebedarf im sozialen System bei krankheitsbedingten Ursachen beraten. Bei unserer Telefonaktion am 19., Januar ist Peter Müller von 16 bis 18 Uhrzu erreichen.In Bamberg haben die "Gesundheitsregion plus" und der Fachbereich Gesundheitswesen am Landratsamt mit einer Vielzahl an Kooperationspartnern ein Programm erstellt, bei dem sich bis Ende April Interessenten, Betroffene und Angehörige über psychische Gesundheit informieren können. Die Bandbreite reicht von Vorträgen über Selbsthilfegruppen und Arbeitskreise bis hin zu Ausstellungen und Filmabenden für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie unserer Telefonaktion.Sonja Schaffranek und Peter Müller wissen aus ihrer täglichen Beratung: "Bei der Arbeit, aber auch auf dem Weg zur Aufnahme einer Arbeit spielt die psychische Gesundheit eine große Rolle." Bei unserer Telefonaktion informieren die beiden über Arbeitsmarktprogramme, Einzelcoachings, betreute Praktika und gesundheitsfördernde Angebote in Kooperation mit Bildungsträgern der Region.In der Praxis ähnelt sich die Arbeit der Experten: Die Fallmanager und Arbeitsvermittler in den Jobcentern wollen für Arbeitslose, die Grundsicherungsleistungen erhalten, persönliche Ansprechpartner sein um einen beruflichen Einstieg zu finden und vorzubereiten. Auch in der psycho-sozialen Beratung im Gesundheitsamt kümmert man sich um die Vermittlung bei Hilfebedarf im sozialen System für Menschen mit psychischen Erkrankungen.In Beratungsgesprächen würden individuelle Integrationsziele erarbeitet und Schritte zur Heranführung an den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt entsprechend der Leistungsfähigkeit vereinbart. Dazu sei auch häufig eine Einbeziehung von externen Netzwerkpartnern und Vertrauenspersonen nötig.Bei psychisch belasteten Menschen könne außerdem eine Beteiligung des Berufspsychologischen Service oder des Ärztlichen Dienstes der Agentur für Arbeit bei der Abklärung der Leistungsfähigkeit und der Feststellung der Erwerbsfähigkeit notwendig sein. Auch eine Kooperation mit den Beratern für die berufliche Rehabilitation der Agentur für Arbeit werde bei Bedarf begleitet.Vor allem Langzeitarbeitslosigkeit könne, wie andere Einflüsse oder auch eine Belastung am Arbeitsplatz, auf die psychische Gesundheit von Menschen jeden Alters einwirken. "Gerade dann ist der Weg zurück in Arbeit eine vielfältige Herausforderung und braucht eine gute vertrauensvolle Beziehung zwischen dem Arbeitssuchenden und seinen Sachbearbeitern", sagen die Experten. "Nachhaltige Beschäftigungsaufnahmen entstehen vor allem dann, wenn die Partner sich gemeinsam und individuell um die Integration der Betroffenen bemühen."Weitere Infos zu den Aktionswochen "Psychische Gesundheit" und zum Programm in der Region Bamberg sind im Internet unter http://bamberg.gesundheitsregion-plus.de/veranstaltungen/jahresschwerpunktthema-20162017 zu finden.