"Tatort"-Kommissar Leitmayr lebt!

Was bisher geschah: Darsteller Udo Wachtveitl war in der Episode "Am Ende des Flurs" Anfang Mai mit einem Messer im Rücken reglos liegen geblieben. Mehr als 9,3 Millionen Zuschauer rätselten - ist der "Tatort"-Kommissar nach fast 25 Jahren Ermittlerdasein jetzt tot?Der zweiminütige Clip "Das Bangen hat ein Ende - Leitmayr lebt" in der Online-Mediathek des BR zeigt nun Leitmayrs ersten Arbeitstag nach seinem Krankenhausaufenthalt. "Mir gehts dermaßen super, ich bin sowas von fit", strotzt Leitmayr vor dem Pförtner. Kurz danach bittet er ihn allerdings um seine Hilfe: "Weißt du, in welchem Stockwerk ich war?", fragt er. "Ich bin schon richtig hier in der Metzgerinnung?!". Kurz darauf bricht er vor dem verdutzt dreinblickenden Pförtner in Lachen aus. Den Humor hat der Kommissar anscheinend nicht verloren.Schon im nächsten "Tatort" aus München ist Leitmayr wieder voll bei Sinnen und Kräften. "Wüstensohn" wird im Herbst ausgestrahlt. Darin ermittelt das Kommissar-Duo gegen einen arabischen Prinzen, der mit einer Leiche in seiner Diplomatenlimousine erwischt wird. Der brutale Messerangriff auf Leitmayr wird in der Folge nicht mehr erwähnt.