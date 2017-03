Tag der gesunden Ernährung: So gesund ernähren sich die Deutschen

Frauen ernähren sich gesünder als Männer



Wie gesund ernährt sich Deutschland? Die Antwort zu dieser Frage kann jeder nun live mitverfolgen. Die Redaktion von MeinBauch.net hat zum "Tag zur gesunden Ernährung" am 7. März einen " Live Ernährungs-Ticker " erstellt. Dieser zeigt, was die Deutschen pro Sekunde so alles vertilgen.Beim Aufruf der Seite startet der Ticker bei Null. Sekündlich werden die Daten dann aktualisiert und aufsummiert. Die Redakteure des Portals haben dazu errechnet, wie viel die Menschen in Deutschland in einer Sekunde essen. Dabei kommen insgesamt 1712 Kilogramm Nahrung zusammen. Gleichzeitig landen aber auch 313 Kilogramm im Abfalleimer.Einen großen Anteil am Verzehr hat immer noch Fleisch mit rund 157 Kilogramm. Beim Fast-Food liegt die klassische Currywurst vorne: 25 Stück essen Deutsche pro Sekunde. Und auch das Bier spielt eine große Rolle. Von den konsumierten 304 Liter Alkohol fallen 255 Liter auf Bier.Sehr gesund erscheint das nicht. Dennoch sagen die meisten Deutschen, dass sie es meistens schaffen, sich gesund und ausgewogen zu ernähren. Das geht aus einer Umfrage des Portals hervor. Vor allem die Frauen erscheinen darin besser zu sein. Sie essen weniger Tiefkühlpizzen als Männer, verzehren weniger Softdrinks und vor dem Fernseher greifen sie auch weniger häufig zu Süßigkeiten. Dafür kommt bei ihnen mehr Obst und Gemüse auf den Tisch.Bio- und Fairtrade-Produkte werden bei den Deutschen immer beliebter. In den letzten Jahren ist der Umsatz stetig gestiegen. Mit Bio-Lebensmitteln wurde im vergangenen Jahr ein Umsatz von knapp 9,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Bei Fairtrade-Produkten waren es knapp 980 Millionen im Jahr 2015.Den "Tag der gesunden Ernährung" gibt es seit 1998. Der gemeinnützige Verband für Ernährung undDiätetik hat ihn eingeführt. Dabei steht jedes Jahr steht ein neues Thema im Mittelpunkt. Heuer geht es um die "Ernährung im Alter: Gesund alt werden - gesund bleiben".Das Portal MeinBauch.net gehört zum Evergreen Verlags in Berlin. Die Redaktion besteht aus Ernährungsexperten und Personal Trainern. Auf verschiedenen Portalen geben sie Tipps rund um die Ernährung, Fitness und Diät.