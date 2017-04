Studie: Mehr als jeder Vierte ist häufig zu müde für Sex

von DPA

Dass sich 28 Prozent der Menschen in einer Beziehung oft zu müde für Sex fühlen, ist das Ergebnis einer repräsentativen Befragung durch das Marktforschungsinstitut Innofact. Bei den Frauen schlägt die Erschöpfung noch häufiger zu als bei den Männern (35 Prozent gegenüber 22 Prozent). Immerhin ein Drittel (33 Prozent) der Befragten hat nur manchmal mit Lustlosigkeit zu kämpfen.



Beziehungsdauer nicht entscheidend

Was die Umfrage auch zeigt: Mit der Beziehungsdauer hat die Lustlosigkeit scheinbar nichts zu tun. So gaben unter den Paaren, die weniger als fünf Jahre zusammen sind, fast ebenso viele an, sehr häufig lustlos zu sein, wie Paare, die länger als 20 Jahre das Bett teilen (8 Prozent gegenüber 6 Prozent).



Im Auftrag der Online-Partnervermittlung Parship befragte Innofact rund 1000 Menschen zwischen 18 und 65 Jahren, davon waren 743 in einer Beziehung.