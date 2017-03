Studie: Große Unterschiede bei Chancengerechtigkeit an Schulen

Die Chancengerechtigkeit an deutschen Schulen hat sich einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren zwar deutlich verbessert. Es gebe aber große Unterschiede zwischen den Ländern, erklärte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch in Berlin bei der Vorstellung des "Chancenspiegels 2017". So schwankte der Anteil von Ganztagsschülern der Studie zufolge im Schuljahr 2014/15 zwischen 80 Prozent in Sachsen und 15 Prozent in Bayern, wie die Stiftung mitteilte. In Nordrhein-Westfalen lag der Anteil bei 44 Prozent.



Der Abstand der Bundesländer mit den meisten und den wenigsten Ganztagsplätzen habe sich zwischen den Jahren 2002 und 2014 beinahe vervierfacht. Im Bundesdurchschnitt gingen im Schuljahr 2014/15 vier von zehn Schülern auf eine Ganztagsschule. Im Jahr 2002 sei es nur einer von zehn Schülern gewesen.



Zahl der Schüler mit Förderbedarf gestiegen

Auch der Anteil an Schülern mit Förderbedarf, die an regulären Schulen unterrichtet werden, stieg der Studie zufolge an. Im Schuljahr 2014/15 habe fast jeder dritte Förderschüler eine reguläre Schule besucht. Im Jahr 2002 sei es lediglich jeder achte gewesen, hieß es. Allerdings sei zugleich die Zahl der Schüler mit Förderbedarf gestiegen. Daher würden heute anteilig ebenso viele Kinder wie im Jahr 2002 separat unterrichtet.



Problematisch bleibe das Risiko eines Schulabbruchs vor allem für ausländische Schüler, erklärte die Stiftung. Während der Anteil aller Schüler ohne Abschluss weiter abgenommen habe, sei der der Ausländer wieder leicht auf 12,9 Prozent angestiegen. Auch bleibe der Bildungserfolg weiterhin von der sozialen Herkunft abhängig. Neuntklässler aus schwächeren Milieus seien in ihrer Lesekompetenz noch mehr als zwei Schuljahre hinter ihren Klassenkameraden aus privilegierten Milieus zurück.



Bayerisches Schulsystem stark kritisiert

Zu undurchlässig, zu wenig Ganztag, niedriger Inklusionsanteil und tendenziell eher negative Veränderungen: In der neuen Studie der Bertelsmann Stiftung kommt auch das bayerische Schulsystem alles andere als gut weg. Demnach verhindert es wegen ausgebliebener Modernisierungen zwischen 2002 und 2014 mehr Chancengerechtigkeit. Dem Schulsystem im Freistaat seien "aufgrund deutlicherer Negativabweichungen vom allgemeinen Trend der Länder Modernisierungsrückstände zuzuschreiben", heißt es.



Die Experten beziehen ihre Kritik auf den relativ niedrigen Inklusionsanteil, den bundesweit geringsten Ganztagsschüleranteil und die niedrige Übergangsquote zum Gymnasium. Zudem würden viermal so viele Schüler im Laufe ihrer Laufbahn auf eine niedrigere Schulart wechseln als in eine höhere.



Mit dem Chancenspiegel untersucht die Bertelsmann Stiftung seit 2012 jährlich Bildungsgerechtigkeit und Leistung im Schulsystem. Die Daten der aktuellen Studie basieren auf amtlichen Statistiken des Schuljahrs 2014/15. Die Studie wird von der Stiftung in Zusammenarbeit mit der TU Dortmund und der Friedrich-Schiller-Universität Jena veröffentlicht. Erstmals erschien der Chancenspiegel im Jahr 2012.