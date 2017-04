Streit um Nudelrezept: Italiener schlägt Freundin brutal zusammen

Im Streit um die Zutaten für hausgemachte Bandnudeln soll ein Mann in Italien seine Lebensgefährtin mit einem Nudelholz brutal zusammengeschlagen haben. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Mordes, wie lokale Medien am Dienstag berichteten. Demnach soll sich die Tat am Ostermontag abgespielt haben, der auch in Italien ein Feiertag ist.



Grund für den Streit: Die Anzahl der Eier im Teig

Auslöser des Streits in Castelverde bei Rom soll gewesen sein, wie viele Eier in den Teig für Fettuccine gehören, zitierten die Nachrichtenagenturen ANSA und Adnkronos die Polizei. Der 50 Jahre alte Beschuldigte soll seine Freundin erst gewürgt und dann mehrfach mit dem Nudelholz auf den Kopf geschlagen haben. Das 44 Jahre alte Opfer wurde in dem Bad der gemeinsamen Wohnung in einer Blutlache gefunden. Ihr Zustand sei ernst, aber nicht lebensbedrohlich.