Stefan Raab tot? Falschmeldung kursiert bei Facebook

Schock für Stefan Raab Fans: Seit ein paar Tagen macht eine Meldung die Runde, dass der ehemalige Moderator von "TV total" tot sein soll. Dabei handelt es sich aber um eine Falschmeldung von dreisten Betrügern, berichtet bild.de.



Die Nachricht macht im ersten Moment den Anschein, als sei sie von ProSieben erstellt worden. Stefan Raab sei tot in seinem Garten gefunden worden, heißt es. ++SELBSTMORD++ Stefan Raab wurde der Stress zu viel" lautet die Überschrift.



Die Schockmeldung animiert viele User dazu, auf den Beitrag klicken. Sie landen dabei aber in einer Falle. Die Macher der Falschmeldung sammeln so Millionen von Nutzerdaten, schreibt die Bild. Fake-Nachrichten gibt es derzeit in sozialen Medien häufig.