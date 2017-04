Star Wars: Wer wird der neue "junge" Han Solo?

Star Wars: Neuer Han Solo noch am Anfang seiner Karriere



Star Wars ohne Han Solo? Das wollen sich viele Fans nicht vorstellen. Die beliebte Rolle bekommt jedoch einen eigenes Spinn-Off, das in zwei Jahren in die Kinos kommen soll. Es geht dabei um die Jugend von Han Solo, der in den bisherigen Teilen von Star Wars von Harrison Ford gespielt worden ist.Die Suche nach einem passenden Hauptdarsteller läuft bei Disney schon seit mehreren Monaten. Nun berichten mehrere Medien, dass nun endlich ein Ersatz für den jungen Han Solo gefunden worden ist. Disney hat dies noch nicht bestätigt.Der 27-jährige Alden Ehrenreich wird wohl der neue Han Solo in "Star Wars" werden. Er steht noch am Anfang seiner Karriere und war bisher nur in Nebenrollen in Filmen wie "Beautiful Creatures" und "Blue Jasmine". Seine erste größere Rolle hatte er in "Hail, Caesar!".