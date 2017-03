Spott und Häme für Cristiano Ronaldos neue Büste

Funniest thing I've seen online in a while. #RonaldoStatue pic.twitter.com/kXq44kvvVP — John Sim (@mrjsimonelli) 30. März 2017

Don't know what all the fuss is about #RonaldoBust pic.twitter.com/sm4EAKYg9w — Mark Smith (@smoggy_smithy) 30. März 2017

I love these memes. Made my day #RonaldoBust pic.twitter.com/647ouL2wLV — Whisper Latina ASMR (@WhisperLatina) 30. März 2017







Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat jetzt auch einen "eigenen" Flughafen: Der Airport von Madeira in Funchal wurde am Mittwoch nach dem auf der portugiesischen Atlantik-Insel geborenen Megastar benannt. "Das ist für mich etwas sehr Besonderes, ich fühle mich glücklich und geehrt", sagte der 32 Jahre alte Profi von Real Madrid (auch CR7 genannt) vor Hunderten Menschen. Die Zuschauer riefen immer wieder "Cristiano, Cristiano, Cristiano".Für CR7 hat die Zeremonie aber ein (mediales) Nachspiel: Die zu seinen Ehren enthüllte Büste traf nicht jedermanns Geschmack. Im Netz kursieren allerlei Vergleiche und Bildposts. Aber sehen Sie selbst: