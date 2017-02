Sonntag ist Valentinstag 2016: Ideen für Blumen, Pralinen und andere Geschenke

2016 fällt der Valentinstag auf einen Sonntag





Valentinstag 2016: Auch Paare in Deutschland haben Gefallen daran gefunden





Valentinstagsgeschenk: ein Ring in einer Zaubernuss!





Valentinstag 2016: Die besten und außergewöhnliche Geschenke





Geschenkideen für Verliebte: Ringe und Armbänder gravieren lassen





Idee zum Valentinstag: Zeit zu zweit





Ein Besuch im Zoo: Aufklärung über Liebesleben der Tiere





Zum Valentinstag Pralinen selbst machen und verschenken?





Immer eine gute Wahl: Eine Reise nach Paris schenken





Geschenk Nummer 1 am Valentinstag: Blumen





Warum eigentlich Blumen?





Blumen sind im Februar teurer, doch es gibt eine Alternative





So bleiben die Blumen frisch





Blumen im Topf statt ein Strauß Schnittblumen





Wie viele Rosen schenkt man an Valentinstag?





Valentinstagsgeschenke für Frischverliebte: Wann Rosen unpassend ist





Bei weiße Lilien oder Chrysanthemen ist Vorsicht geboten





Ideen für Geschenke: Der Strauß sollte den Geschmack des Beschenkten treffen





Valentinstag 2016: Geschenke für den Mann





Was kann ich meiner Freundin zum Valentinstag schenken?





Valentinstag 2016: Datum, Brauch, Geschenke





Valentinstag: Verschiedene Theorien zum Datum





Valentinstag 2016: Name geht auf Bischof zurück





Valentinstag in Deutschland





Die Bräuche am Valentinstag weltweit





Valentinstag - auch bei Online-Kriminelle beliebt





Valentinstag feiern oder nicht?



In Kürze ist Valentinstag 2016. Der 14. Februar ist ein besonderer Tag, bei dem Liebe häufig über den Ladentisch geht.Jetzt sind die Geschäfte wieder gestopft mit Herzchen und Liebesgrüßen, alles ist rosarot - und natürlich mit Blumen und Rosen in allen Variationen. Es ist noch genug Zeit, um für den Liebsten oder die Liebste eine Überraschung zu besorgen.Wir haben einen Überblick über traditionelle und ausgefallene Ideen, was man zum Valentinstag schenken kann. Außerdem gibt es Tricks, wie man Geschenke selbst basteln kann.Gerade Frauen freuen sich, wenn ihre Partner an den Tag für Verliebte denken. Und 2016 ist auch Zeit, um etwas zu zweit zu unternehmen. Denn dieses Jahr fällt der Tag sogar auf einen Sonntag.Viele Pärchen schenken sich Pralinen und Blumen, feiern sich und ihre Liebe. Und da der Tag 2016 auf einen Sonntag fällt, bietet es sich fast an, etwas mit dem oder der Liebsten zu unternehmen.Freilich sind Blumen, gerade für Frauen und Mädchen, das beliebteste Geschenk. Doch dazu später. Zunächst gibt es ausgefallenere Ideen für Geschenke.Eher ungewöhnlich, aber sicher eine Überraschung ist es, einen Stern auf den Namen der Liebsten oder des Liebsten taufen zu lassen. Das Paar kann sich dann eine Urkunde ausstellen lassen und sich über den Stern freuen.Auch eine Gravur auf Ringen oder Armbändern mag manchen Frauen gefallen. Doch das muss nicht sein. Schließlich ist der Sinn des Valentinstags teure Geschenke zu machen.Um zu zeigen, wie sehr man jemanden mag, kann man ihn auch mit etwas überraschen, was sonst im Alltag untergeht: Zeit zu zweit.Ein Besuch in einem schönen Lokal ist beliebt, doch diese Geschenkidee eignet sich selten als Last-Minute-Alternative, weil die Restaurants meist schon ausgebucht sind für diesen Tag. Ein Abend im Restaurant ist außerdem auch teuer.Damit sich die oder der Liebste freut, muss das Geschenk aber nicht viel kosten. Selbst etwas kochen ist zum Beispiel angesagt. Hat die oder der Liebste ein Gericht, das sie oder er sehr gerne isst? Kochen Sie gemeinsam und freuen sich über einen romantischen Abend in Zweisamkeit.Wer schon immer einmal alles rund um das Liebesleben der Tiere wissen wollte, ist am Valentinstag in so manchem Zoo richtig. Statt Rosen und Pralinen bieten etwa die Tiergärten in Nürnberg, Köln, Hannover, Krefeld oder Osnabrück an diesem Sonntag spezielle Führungen für Paare und Singles an.Doch man wolle die Tiere auch mal aus einer anderen Perspektive zeigen, sagt der Biologe und Nürnberger Zoo-Pädagoge Christian Dienemann: "Wir wollen schon etwas über den biologischen Hintergrund des Verhaltens erzählen. Es soll also kein Klamauk sein, aber auch nicht bierernst, sondern augenzwinkernd." Manche Zoos bieten ganze Pakete mit Sekt oder Glühwein an. Billig sind die Führungen nicht: Zwischen fünf und 40 Euro kostet der Spaß pro Nase.Themen sind etwa: Wie findet sich ein Tier-Paar überhaupt, welche Probleme gibt es dabei und wie funktioniert die Jungtieraufzucht? Ein Beispiel darf dabei natürlich nicht fehlen: Pinguine sind bekannt für ihre Treue. "Sie sind in der Regel sehr lange mit ihrem Partner zusammen - wenn auch nicht immer ihr ganzes Leben", sagt Dienemann.Erlaubt ist, was gefällt, romantisch ist und natürlich von Herzen kommt: Eine CD mit den Lieblingsliedern, ein selbst geschriebenes Gedicht, ein selbst gebasteltes Geschenk.Eine besondere Überraschung kann auch eine Anzeige in der Tageszeitung sein.Ein weiterer Klassiker ist freilich der Liebesurlaub - vorzugsweise eine Städtereise. Und was böte sich besser an als ein Kurztrip nach Paris, die Stadt der Liebe. Viele Reiseveranstalter bieten dafür besondere Angebote zum Valentinstag an.Hoch im Kurs stehen auch Wellness-Urlaube. Kein Wunder, der Valentinstag eignet sich gut dafür, sich einmal zu zweit verwöhnen zu lassen. Auch dazu gibt es spezielle Angebote bei Reiseveranstaltern.Blumen, vor allem ein Strauß Rosen, sind der Klassiker unter den Valentinstagsgeschenken. Doch vielen Verliebten ist das zu abgegriffen. Gerne geschenkt werden auch Süßigkeiten, Grußkarten, Parfüm, Schmuck und Dessous.Warum Menschen genau Blumen schenken ist schwierig zu beantworten. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Blumen im historischen Zusammenhang mit der Ausübung religiöser Bräuche stehen. Bereits in Gräbern von Neandertalern sind Hyazinthen gefunden worden. Blumen spielen daher schon seit mehreren tausend Jahren eine besondere Rolle im Rahmen zwischenmenschlicher Beziehungen.Zum Symbol für Liebe und Wertschätzung wurde der Blumenstrauß wohl aber in der Antike. Beispielsweise gab es einen Brauch, Blumen der Göttin Juno zu opfern und gleichzeitig Männer und Frauen zu Paaren zusammenzubringen. Auch dem Kaiser Nero schien ein Blumenstrauß zu gefallen. Zumindest soll es während seiner Regentschaft sogar zu erhöhten Getreidepreisen gekommen sein, weil viele Felder nur zum Anbau von Blumen genutzt wurden. Und auch in Griechenland waren Rosen sehr beliebt. Im Christentum wurde das Blumenschenken durch den im dritten Jahrhundert lebenden Bischof Valentin etabliert. Der Zusammenhang zwischen Valentinstag und seinem Namen ist kein Zufall: Valentin handelte entgegen kirchlicher Weisungen, indem er heimliche Verliebte traute und mit Blumen beschenkte.Verliebte müssen zum Valentinstag im Februar mehr ausgeben als beispielsweise im Sommer. Denn Schnittblumen sind im Winter teuerer als im Jahresschnitt, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden berichtete. 2015 beispielsweise lagen die Preise im Februar um 7,7 Prozent über dem Durchschnitt.Damit die Blumen dann auch wirklich schön und knackig aussehen, sollte man auch einiges beachten: Der Strauß sollte erst mal nicht mitten auf dem Esstisch präsentiert werden. Denn hier ist es meist recht warm. Zudem halten Schnittblumen länger, wenn sie nach dem Kauf direkt für ein paar Stunden in einen kühlen Raum gestellt werden, erklärt der Verbraucherinformationsdienst aid in Bonn. Zuvor sollten die Blätter schnell entfernt werden, die ins Wasser ragen, und die Stielenden schräg um zwei bis drei Zentimeter kürzen. So können die Blumen wieder gut Wasser aufnehmen. Dafür darf keine Schere verwendet werden, betont die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Denn sie verletzt die Leitungsbahnen. Ein Messer ist besser.Wichtig ist: Nach dem Anschneiden die Blumen sofort ins Wasser geben, sonst droht so etwas wie eine Embolie. Denn durch die frisch angeschnittenen Leitungsbahnen dringen neben dem Wasser auch Luftblasen ein. Das schadet den Pflanzen.Manche Blumen brauchen nahezu täglich Wassernachschub, etwa Tulpen. Bei den meisten anderen reicht es, alle zwei bis drei Tage nachzufüllen. Bei weichen Stielen wie von der Gerbera sollte das Wasser aber nicht höher als zehn Zentimeter in der Vase stehen, sonst können Mikroorganismen das Welken beschleunigen. Frischhaltemittel im Wasser kann dem aid zufolge die Haltbarkeit um 20 bis 50 Prozent steigern.Nach diesen Sofortmaßnahmen steht der Strauß am besten an einem vor Zugluft und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort. Nachts kommt er in einen kühlen Raum. Obstschalen sind keine guten Nachbarn: Hier bildet sich das Reifegas Ethylen, das die Blumen früh verwelken lässt.Eine Alternative zum Rosenstrauß wäre vielleicht eine Pflanze im Topf: Während Schnittblumen 2015 um 4,2 Prozent teurer geworden sind, sanken die Preise für Topfpflanzen binnen Jahresfrist um 0,8 Prozent.Sparen kann auch, wer das Valentinstags-Geschenk persönlich übergibt: Die Preise für den Lieferservice von Blumen sind 2015 um 4,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. "Am meisten spart jedoch, wer sich mit seinen Blumengrüßen nicht an vorgegebenen Terminen orientiert", sagte Destatis-Mitarbeiterin Annerose Mann.Wenn es doch Blumen sein sollen, sind natürlich Rosen, die Blumen der Liebe, die erste Wahl. Doch wie viele schenkt man?Letztendlich so viel, wie in die Vase passen. Denn freilich stellt Frage sich nur denen, die einen Hang zum Abergläubischen haben. Denn in die Anzahl der geschenkten Rosen wird von manchen eine symbolische Nachricht hineininterpretiert. Natürlich sind dann von vorne herein 13 Rosen wenig glücksstiftend und 666 Rosen, neben dem diabolischen Kontext, ohnehin viel zu viel. Eine relativ eindeutige symbolische Bedeutung hat hingegen eine einzelne rote Rose, die für "Ich liebe Dich" steht. Drei Rosen hingegen sind Ausdruck für Anbetung. Selbst der Reifegrad der Rosen scheint offenbar eine Bedeutung zu haben. Demnach stehen reife Blüten für Dankbarkeit während Rosenknospen die Unschuld in der Liebe symbolisieren sollen.Auch die Mathematik hat es in die Rosenstrauß-Interpretation geschafft. Nach dieser wird mit einer geraden Anzahl ein Blumenstrauß assoziiert, der eher auf den Friedhof gebracht wird: "Ein achtteiliger Rosenstrauß zum Valentinstag? Schatz, hasst Du mich?"20 langstielige rote Rosen - damit kann man am Valentinstag nichts falsch machen, denkt sich der frisch Verliebte. Seine Angebetete aber ist gar nicht begeistert. Denn: "Rote Rosen stehen für die ganz große Liebe", betont Agnes Anna Jarosch, Leiterin des Deutschen Knigge-Rats. Sie sind daher ein typisches Fettnäpfchen. Wenn die Beziehung noch frisch ist, sollte es vielleicht eher ein Strauß in Pastelltönen sein. Fettnäpfchen wie diese - auch wenn die Idee noch so gut gemeint war - gibt es viele bei Geschenken zum Tag der Verliebten am 14. Februar.Vor allem die rote Rose gilt dann als Geschenk Nummer eins. Ist sie doch ein deutliches Liebeszeichen. Die Rose sei vor allem wegen ihres Duftes seit der Antike mit der Göttin der Liebe verbunden, erklärt Kunsthistorikerin Marina Heilmeyer aus Berlin, die sich mit Blumensymbolik beschäftigt. Auch andere schön duftende Blumen gelten als Blumen der Liebe, etwa die für Hochzeitssträuße beliebte Hyazinthe oder das Maiglöckchen. Doch die Rose blüht deutlich länger als etwa das Maiglöckchen und kann daher den ganzen Sommer über gepflückt werden - worauf auch ihr Siegeszug zurückgehen mag.Ebenfalls grundsätzlich für die Liebe stehen Blumen in allen Rottönen, etwa Alpenveilchen. Aber: Rote Nelken sind seit dem 19. Jahrhundert stark mit der politischen Linken verbunden, erklärt Heilmeyer. Vorsichtig sollte man auch mit der Farbe Weiß sein, die früher als Farbe des Todes galt, warnt Knigge-Expertin Jarosch. Weiße Nelken, Astern oder Callas seien deshalb auf keinen Fall für den Valentinstag geeignet. "Auch da gibt es ein großes Fettnäpfchen-Risiko."Heilmeyer sieht das nicht so eng: "Früher hätte man keine weißen Lilien oder Chrysanthemen geschenkt, weil das klassische Friedhofsblumen waren. Das ist aber heute kein Problem mehr." Immerhin: Chrysanthemen liegen heute hinter Rosen auf dem zweiten Platz der Schnittblumen, bestätigt Nicola Fink, Sprecherin des Fachverbands Deutscher Floristen in Gelsenkirchen. "Eigentlich ist keine Blüte mehr auf ihren Einsatz zu bestimmten gesellschaftlichen Anlässen reduziert."Dass man heute viele Blumen verschenkt, die vor ein paar Jahrzehnten noch nicht infrage gekommen wären, liegt Heilmeyer zufolge an der großen Verfügbarkeit von Blumen aus aller Welt das ganze Jahr über zu relativ kleinem Preis. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts seien Blumengeschenke auf hohe Feierlichkeiten beschränkt gewesen. Mit der Verfügbarkeit sank aber die Bedeutung der Symbolik, die laut Heilmeyer im 19. Jahrhundert am größten war. Sie selbst sieht das Thema auch eher als Spielerei denn als ernsthafte Richtlinie: "Man kann mit dem Namen spielen wie beim Vergissmeinnicht, mit der Farbe, dem Duft oder der Geschichte. Das macht Freude, man kann zu jeder Blume schöne Geschichten erzählen."Der ideale Strauß ist also der, der den Geschmack des oder der Beschenkten trifft. Man sollte im Blumengeschäft sagen, für wen der Strauß gedacht ist, rät daher Floristensprecherin Fink. Dann könnten Lieblingsfarben und Lieblingsblumen des Beschenkten berücksichtigt werden. Der eingangs erwähnte Rosenkavalier hätte also gut daran getan, genau aufzupassen, welche Blumen oder Farben seine Herzensdame mag. "Darauf zu achten, zeugt von Sensibilität und Aufmerksamkeit", bestätigt Knigge-Beraterin Jarosch. Der schlimmste Fauxpas sei, in letzter Minute einfach irgendeinen Strauß an der Tankstelle zu holen.Abgesehen davon gibt es den Expertinnen zufolge keine Regeln, welche Blumen für bestimmte Personengruppen geeignet sind, etwa für Männer oder Frauen. Fink sagt jedoch zur Orientierung: Frauen schätzten vielfach einen "rund gebundenen Strauß mit femininer Wirkung", für Männer komme eher ein "formal-linearer, grafischer Strauß" infrage. Knigge-Expertin Jarosch rät zudem, dass man sich informieren sollte, ob der Mann sich überhaupt über Blumen freut. "Der Klassiker ist ja, dass Männer sich nichts daraus machen."Falsch machen kann man auch einiges, wenn es um das Praktische geht: Man sollte zunächst bedenken, wie lange die Blumen unterwegs sind, bis der Beschenkte sie in die Vase stellen kann. Muss der Strauß nach dem Kauf lange transportiert werden oder im Auto liegen, sollte man das dem Floristen mitteilen, rät Fink. Er bindet dann eine feuchte Banderole um die Stiele. Vorsicht sei bei eisigen Temperaturen und großen Temperaturschwankungen geboten: "Man sollte einen Blumenstrauß möglichst rasch aus der Kälte und in frisches Wasser bringen."Überreicht werden Blumensträuße dann "am besten ohne ihre Transportverpackung, also ausgepackt", erklärt Fink. Das bringe sie am besten zur Geltung. Die einzige Ausnahme von dieser Regel ist, wenn der Strauß in Cellophan verpackt ist, sagt Jarosch. Wenn der Blumenstrauß schließlich unbeschadet und formvollendet überreicht wurde, lauert noch der letzte Stolperstein: Ist die Situation überhaupt die richtige für einen Blumenstrauß? "Wenn man sich zum Essen trifft, nachher noch in eine Bar und dann tanzen geht, leidet der Strauß", sagt Jarosch - und rät für ein Rendezvous außer Haus: "Den Strauß lieber vorab per Blumenbote schicken."Das kommt sicherlich auf den Jungen beziehungsweise Mann an. Manche können mit einem Rosenstrauß beziehungsweise Blumenstrauß weniger, andere mehr anfangen. Klare Empfehlungen die keine Klischees bedienen, sind hier unmöglich - also werden sie auch hier bedient: ist einfacher.Neben dem Geschenk der körperlichen Liebe, gefallen dem Durchschnittsmann sicher auch gegenständliche Valentinstagsgeschenke. Glaubt man dem Internet rangieren Geschenke rund ums Trinken und Rauchen ganz oben auf den männlichen Wunschlisten. Ob Bierbrausets, Bierflaschenöffner oder Riesenbiergläser - für den bierliebenden Freund oder Mann findet sich sicher etwas. Wer es persönlicher mag, kann auch das Bierglas gravieren lassen. Aber gefühlt auch alle anderen Alkoholika könnten nach diesem Valentinstag stilvoll mit einem individuell gravierten Glas oder aus einer individuell gravierten Flasche getrunken werden. Individualität wird ganz klar großgeschrieben beim Valentinstagsgeschenk. Da könnte die Liebste denken, dass individuell gravierter Schmuck oder Dekorationssteine keine schlechte Idee sind.Aber Männer sind doch vor allem Macher: Sie wollen Geschenke, mit denen man etwas anfangen kann und sei es nur, einen zu Trinken. Geschenke hingegen, die einfach in den Schrank gestellt werden, scheinen deutlich unbeliebter zu sein als bei Frauen. Und wenn es doch etwas zum Angucken sein soll, dann doch wenigstens etwas Witziges. Wie wäre es mit einem irischen Lordtitel oder einer Trophäe für den besten Mann der Welt - da haben dann alle etwas zum Schmunzeln!Freuen wird sich Mann aber sicherlich auch über Geschenke, bei denen er ausdrücklich nichts machen muss und er Pause vom Machen machen kann. Auch Männer entspannen gerne: Gemeinsame Wochenenden in Thermalbädern oder Kurzurlaube sind da sicherlich auch nicht verkehrt, solange Mann damit auch tatsächlich etwas anfangen kann und keine endlosen Gesichtsmasken oder Pediküren erleiden muss - sofern das nicht sein Fall sein sollte.Wenn der Ausflug etwas mehr maskuliner sein soll, wird Er halt zum Panzer- oder Baggerfahren geschickt, was insbesondere technikbegeisterte PS-Freaks ansprechen dürfte.Letztendlich zählt nur welche Gedanken sich Partner bei den Geschenken gemacht haben. Valentinstagsgeschenke sollen zeigen, dass man den Partner kennt, weiß was ihm gefällt und natürlich ganz furchtbar lieb hat - denn am Ende des Tages ist es das, was wirklich zählt.Weil jede Herzensdame anders tickt, sind auch die folgenden Ausführungen nur durch die Klischeebrille sinnvoll. Generell zählen aber auch hier vor allem der Gedanke und der persönliche Touch beim Valentinstagsgeschenk. Persönlich gravierte, verzierte oder gar gebastelte Geschenke drücken sehr gut aus, dass man sich nicht das erstbeste Sonderangebot aus dem Kitschgeschäft geschnappt hat und beweisen, dass man auch den Namen der Geliebten richtig buchstabieren konnte.Ausgenommen davon sind natürlich Blumensträuße. Vor allem Rosensträuße gehen am Valentinstag immer und Blumen sind seit jeher ein Zeichen der Wertschätzung und Liebe. Und besonders freut sich die Freundin beziehungsweise Frau, wenn der Partner beweist, wie gut er sie kennt und welche Blumensorten sie besonders dufte findet. Wer dann noch zusätzlich den Namen der Angebeteten mit Blumen schreibt, schlägt gleich drei Fliegen mit einer Klappe.Aber Vorsicht: eine Frau ist nicht immer nur mit Blumensträußen zu beglücken. Denn mittlerweile weiß jede Frau, dass Blumen für viele Männer das Last-Minute-Geschenk Nummer 1 ist. Diese Zwickmühle lässt sich mit einer Personalisierung des Geschenks oder aber mit noch mehr romantischen Geschenken entgehen. Besonders gut kommen hier auch Machergeschenke an - in diesem Fall vor allem gemachte Geschenke.Das sollte nicht unbedingt das selbstgebraute Bier sein, bei dem der Mann eher den Spaß hat, sondern eher auf das Verwöhnen der Frau abzielen. Romantische Wohlfühlabende mit (selbstgekochtem) Candle-Light-Dinner und mit Rosenblättern verzierte Badewannen oder Betten kommen bei jeder Dame gut an- Stichwort Blumengeschenke. Aus diesen Beispielen zeigt sich: Romantik hat immer etwas mit Kreativität zu tun. Kreativität wiederum verdeutlicht, dass ein Partner bei der Wahl des Valentinstagsgeschenk nachgedacht hat. Der Beweis des Nachdenkens wiederum offenbart, dass der Partner wichtig für einen ist.Zusammenfassend lässt sich sagen, dass beim perfekten Valentinstagsgeschenk wortwörtlich der Gedanke zählt. Also: an die Liebste denken, romantisch-kreativ werden und beweisen, dass man weiß, was die Freundin oder Frau will und liebt.Und wer noch nicht den richtigen Partner gefunden hat, wird vielleicht auf unserem Partnerportal single.infranken.de fündig.Wenn man ein Geschenk ausgesucht hat, möchte man vielleicht auch noch über den Ursprung des Tages philosophieren. Was verbirgt sich eigentlich hinter dem Tag? Wer feiert ihn und warum überhaupt? Welche Geschenkideen gibt es für Frauen und Männer? Wir geben die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema Valentinstag.Um den Ursprung des Tages gibt es einige Überlieferungen. Eine Legende geht auf den Bischof Valentin von Terni im dritten Jahrhundert zurück. Er soll Verliebte nach christlicher Tradition getraut und ihnen Blumen gegeben haben. Das war aber durch den römischen Kaiser verboten worden. Er ließ Valentin am 14. Februar hinrichten. Valentin wurde etwa 100 Jahre später heiliggesprochen.Möglicherweise hat der Valentinstag auch etwas mit der Paarung wilder Vögel zu tun. Im Mittelalter war der Glaube verbreitet, dass die Vögel am 14. Februar mit der Paarung beginnen.Eine weitere Legende um den Valentinstag soll auf den Gedenktag der Göttin Juno, den 14. Februar, zurückführen. Sie galt als Beschützerin von Ehe und Familie. Die Frauen sollen mit einem Blumenstrauß beschenkt worden sein.Am 14. Februar gab es außerdem den Brauch, dass junge Männer zu der Frau ihres Herzen gekommen sind, um ihnen schon in aller Frühe Blumen zu überreichen. Der Glaube besagte, dass Frauen den Mann heiraten sollen, der sie an diesem Tag als erstes sieht.Der Name geht auf den Bischof Valentin zurück, der im dritten Jahrhundert Liebespaare nach kirchlicher Tradition verheiratete. Er schenkte ihnen Blumen aus seinem Garten. Das Christentum war jedoch damals als Religion verboten. Der Kaiser ließ Valentin hinrichten - und zwar am 14. Februar, besagt die Legende.Seit dem 15. Jahrhundert gilt der 14. Februar in Großbritannien als Tag der Liebenden. Pärchen schenkten sich Blumen oder kleine Geschenke.Seit 1950 ist der Tag auch in Deutschland populär. Nach dem zweiten Weltkrieg feierten die US-Soldaten in Nürnberg den ersten Valentinsball. Die Idee rund um den Valentinstag machte sich die Werbeindustrie zu nutze. Pralinen oder ein Blumenstrauß sind typische Valentinstagsgeschenke.Am beliebtesten ist der Tag in den USA. Über eine Millarde Valentinskarten verschicken die Amerikaner angeblich jährlich zum 14. Februar. Deshalb ist die Enttäuschung auch groß, wenn am Valentinstag der Briefkasten leer ist. Der Tag gehört ganz den Paaren, die romantisch essen gehen und sich gegenseitig Geschenke überreichen.In Japan beschenken die Frauen am 14. Februar die Männer, aber nicht nur ihre Partner, sondern auch die Vorgesetzten, Freunde oder Familie. Die Schokolade ist Ausdruck der Sympathie. Die Japanerinnen freuen sich exakt einen Monat später, dann revanchieren sich die Männer am "White Day" mit weißer Schokolade.Anonym geht es in Finnland zu. Am Tag der Freundschaft werden kleine Geschenke und Karten verschickt. Dabei muss der Absender nicht unbedingt bekannt sein."Amore, amore" - klar, wie soll es auch anders sein: In Italien ist der 14. Februar der Tag der Verliebten. In der Heimatstadt des Bischofs Valentin, in Terni, wird deshalb viel gefeiert. Beispielsweise erneuern verlobte Paare ihr Heiratsversprechen.Im Mittelalter brauchten die Valentinspärchen Starthilfe. Ein Los oder eine Versteigerung entschied, wer mit wem zusammen zu sein hat. Heute gibt es auch eher Liebesbriefe oder kleine Gedichte.In Kolumbien wird der Valentinstag erst am dritten Samstag im September gefeiert.Häufig tragen die Mails eine Betreffzeile mit Bezug auf den Valentinstag, etwa eine Aufforderung, sich vermeintliche Grußkarten mit Liebesgrüßen anzusehen oder noch schnell ein Geschenk zu kaufen. Auch in sozialen Netzwerken publizierte Kurzlinks können auf manipulierte Seiten umleiten.Nutzer sollten deswegen Spam-Mails direkt löschen, rät Urbanski. Anhänge sollte man auf keinen Fall öffnen. Ist der PC mit aktueller Virenschutzsoftware geschützt und Betriebssystem und Browser auf dem neuesten Stand, sinkt das Risiko einer unbemerkten Infektion. Auf keinen Fall sollte man bei solchen Spam-Mails auf den unten angegeben "Unsubscribe"-Link klicken. Damit zeigt man Betrügern nur, dass die E-Mail-Adresse aktiv ist.Der Valentinstag ist ein fester Termin im Kalender von Online-Kriminellen. "In jedem Jahr beobachten wir zu diesem Fixtermin einen deutlichen Anstieg von Spam-Mails und anderen E-Crime-Aktivitäten", sagt Thorsten Urbanski vom Sicherheitsunternehmen G DATA. Deswegen sollten Computernutzer besonders wachsam sein, wenn sie E-Mails von unbekannten Absendern, verdächtige Links oder Beiträge in sozialen Netzwerken sehen. Dahinter könnten sich Versuche verbergen, Schadcode auf dem eigenen Rechner zu installieren oder Bank- und Login-Daten auszuspähen.Sie wünscht sich Blumen, Schmuck und einen Tag nur zu zweit. Für ihn ist es einfach nur der 14. Februar - und der Valentinstag kein Grund zum Feiern. Wenn Paare unterschiedliche Erwartungen an diesen Tag haben, kann das in Streit und Enttäuschung enden. Mancher weiß vielleicht gar nicht, dass sein Partner schon ein Geschenk besorgt hat. Paartherapeutin und Buchautorin Sandra Konrad ("Liebe machen: Wie Beziehungen wirklich gelingen") gibt Tipps, wie der Tag für beide Seiten schön und entspannt wird.- Darüber reden: Wer sich nicht sicher ist, was sich der andere vorstellt, muss nachfragen. "Wie bei jedem Bedürfnis oder Wunsch gilt: Aussprechen ist wichtig. Auch der feinfühligste Partner kann uns die Wünsche nicht von den Augen ablesen", sagt Konrad. Auch, wer sich wünscht, den Valentinstag zu zelebrieren, sollte das ansprechen, rät die Expertin. "Die Erfüllung eines Wunsches ist doch nicht weniger wert, wenn wir den Wunsch zuvor geäußert haben."- Dem Liebsten zuliebe: Auch wenn man die Hintergründe des Wunsches nicht komplett versteht, könne man sich dazu entscheiden, ihn zu erfüllen, meint Konrad. "Schwierig wird es, wenn der Wunsch des Partners gegen die eigenen Werte und Überzeugungen geht."Die Expertin nennt ein Beispiel: Sie wäre beleidigt, wenn er ihr - nur weil ein Feiertag im Kalender steht - die obligatorischen Blumen oder Pralinen mitbringt. Er legt jedoch großen Wert auf Konventionen. Konrad schlägt vor, dass die Frau dann den Valentinstag quasi "vergisst" - und sich ganz unabhängig davon über eine liebevolle Geste des Partners freut. Und er könnte vielleicht einen anderen Tag vorschlagen - für einen ganz persönlichen Valentinstag.- Kompromiss finden: "Gelungen ist ein Kompromiss immer dann, wenn beide ohne Magengrummeln damit leben können", sagt Sandra Konrad. So könnte das Paar einen anderen Tag für einen persönlichen Valentinstag auswählen. Oder sie feiern ihn in einem Jahr - und im nächsten fällt er dann aus. Ideal sei, ein Ritual zu finden, dass für beide emotional und individuell sei. "Jedes Paar darf und sollte sogar seine ganz persönlichen Rituale finden, um einander immer wieder zu zeigen, wie sehr sie sich schätzen", rät Konrad. "Die Liebe sollte regelmäßig gewürdigt und gefeiert werden, und dafür bietet sich nicht nur der Valentinstag an, sondern glücklicherweise noch weitere 364 Tage im Jahr."van/dvd/dpa