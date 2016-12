Söder verwechselt Weihnachtsmann mit Nikolaus

Weihnachtsmann ist vielen Katholiken ein Dorn im Auge

"Heute zur Kabinettssitzung gibt es heute sogar einen Nikolaus...das wird sicher gute Stimmung", schrieb er am Dienstag auf seiner Facebook-Seite unter das Bild eines Schoko-Männchens mit roter Kapuze und Glöckchen.Den Facebook-Fans des evangelischen Ministers fiel aber auf, dass es sich dabei mitnichten um den heiligen Nikolaus handelt, der an der Bischofsmütze erkennbar ist, sondern um seinen Konkurrenten, den Weihnachtsmann. "Des is net der St. Nikolaus!!!", schrieb einer. Ein anderer: "Das ist kein Nikolaus. Auch für evangelische Minister erkennbar, trägt er weder Stab, noch Mitra."Gerade in Bayern ist der Weihnachtsmann vielen Katholiken ein Dorn im Auge. Aus den USA importiert sieht er dem Nikolaus zwar ähnlich, hat aus ihrer Sicht mit dem Heiligen aber rein gar nichts gemeinsam. Sie beklagen, dass der Nikolaus durch ihn immer weiter verdrängt werde.Hätte Söder auf die Facebook-Seite seiner Partei geschaut, wäre ihm sein Irrtum womöglich aufgefallen. Die CSU hatte dort erst am Montag eine ganz klare Meinung zum Weihnachtsmann verbreitet: Sie postete ein Bild mit dem Statement "Nikolaus statt Santa Claus!" und dem Hinweis "Bayern freut sich auf den echten Nikolaus, nicht auf den Zipfelmützen-Weihnachtsmann".Auf dem Parteitag der großen Schwester CDU in Essen wurden derweil übrigens tatsächlich Schoko-Nikoläuse verteilt, die diesen Namen auch zweifelsfrei verdienen. Sie trugen nämlich ein Kreuz auf der Mütze und einen Bischofsstab in der Hand.