So wird der G20-Gipfel: Infos zu Protesten sowie polizeilichen und politischen Fragen

Die Planungen für das G20-Treffen der wichtigsten Wirtschaftsmächte aller Kontinente schreiten voran - und mit ihnen die Veränderungen für Reisende und Bürger. Auch die Inhalte der G20-Proteste sind am Montag konkreter geworden.



FLUGVERKEHR: Die Fluggesellschaft Condor verlegt während des G20-Gipfels in Hamburg Flüge nach Hannover. Sie begründet die Verlagerung von jeweils drei An- und Abflügen nach Niedersachsen mit dem höheren Verkehrsaufkommen am Hamburger Flughafen durch die An- und Abreise der Staats- und Regierungschefs. Für die betroffenen Fluggäste steht ein kostenloser Bustransport bereit. Alle weiteren An- und Abflüge sollen wie geplant abgewickelt werden.



VERKEHR: Während des G20-Gipfels in Hamburg wird der alte Elbtunnel bei den Landungsbrücken gesperrt sein. Die Hafenbehörde HPA begründet die Schließung vom 6. (ab 6.00 Uhr) bis 9. Juli (20.00 Uhr) mit "umfangreichen Wartungsarbeiten". Die Initiative "Shutdown-Hamburg.org" hat angekündigt, am 7. Juli morgens im Hafen "Massenaktionen gegen die Logistik des Kapitals" starten zu wollen. Für diesen Tag haben Aktivisten südlich der Elbe mehrere Veranstaltungen angekündigt.





130 Richter sollen rund um die Uhr über Haftbefehle entscheiden





GERICHTE: Das Amtsgericht Hamburg nimmt am Donnerstag eine Außenstelle in Harburg in Betrieb. In dem Container-Gerichtsgebäude sollen mehr als 130 Richter rund um die Uhr über Haftbefehle und sogenannte Ingewahrsamnahmen entscheiden, wie ein Gerichtssprecher erklärt. Der Containerblock liegt unmittelbar neben der Gefangenensammelstelle der Polizei, ist aber durch einen Zaun abgetrennt. Maximal sind zehn Tage Haft möglich.



PROTEST: Mit mehreren Aktionen will das Bündnis "G20-Protestwelle" am 2. Juli in Hamburg für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Demokratie demonstrieren. Die Veranstalter aus Gewerkschaften, Umweltorganisationen und demokratischen Bewegungen erwarten mehrere zehntausend Teilnehmer, sagt Uwe Hiksch, Mitglied des Bundesvorstands der "NaturFreunde Deutschland". "Der Protest, den wir gegen die Politik der G20-Staatschefs auf die Straße bringen, ist getragen aus der Mitte der Gesellschaft". Ziel sei, eine friedliche und kreative Art des Protestes zu organisieren.



AKTIVISTEN: Mit einer Mahnwache demonstrieren G20-Gegner für ihr zuletzt verbotenes Camp im Hamburger Stadtpark. Rund 30 Aktivisten machen mit einem Banner klar: "We are here and we will camp" (Wir sind hier und wir werden zelten). Das Hamburgische Oberverwaltungsgericht hat das Protestcamp der G20-Gegner mit bis zu 3000 Zelten verboten. Jetzt muss das Bundesverfassungsgericht über eine Beschwerde entscheiden.





"G20 ist kein Volksfest"





POLIZEI: Nach Prügel-Attacken von Leibwächtern des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Demonstranten in Washington stellt die Hamburger Polizei klar, in solchen Fällen während des G20-Gipfels hart durchgreifen zu wollen. "Wir würden wirklich dagegen vorgehen bis hin zur Frage der vorläufigen Festnahme, wenn jemand gegen Dritte handgreiflich geworden ist", sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer der "Bild"-Zeitung. Erdogan wird nach Angaben der Bundesregierung nicht die Leibwächter mitbringen, die an der Prügel-Attacke in Washington beteiligt waren.



POLITIKER: Der Vergleich des G20-Gipfels mit dem Hafengeburtstag durch Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) empört den Grünen-Koalitionspartner. "G20 ist kein Volksfest, Putin ist nicht die Zitronenjette. Und Erdogan ist nicht der Hummel", sagt die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (Grüne) der "Bild"-Zeitung. Auch für FDP-Fraktionschefin Katja Suding "verbietet sich ein Hinweis auf ein Volksfest". Scholz sagte beim dpa-Politik-Talk: "Wir richten ja auch jährlich den Hafengeburtstag aus. Es wird Leute geben, die sich am 9. Juli wundern werden, dass der Gipfel schon vorbei ist."