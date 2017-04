So tropisch werden die Sommer in Franken in den nächsten Jahren

von GÜNTER FLEGEL

Die Hitzewelle im Sommer 2003 zählt zu den größten Naturkatastrophen in geschichtlicher Zeit in Europa. So schön der Sommer auch war, angesichts von mehreren Tausend Hitzetoten und Schäden in Milliardenhöhe mag man sich eine Wiederholung so schnell nicht wünschen. Doch dieser Jahrhundert- oder gar Jahrtausendsommer könnte in Franken sehr schnell wieder auf der Tagesordnung stehen.



Selbst wenn die Anstrengungen der Menschheit zum Klimaschutz doch noch greifen und Politiker wie Trump vernünftig werden, wird die Dynamik des Klimas noch lange für steigende Temperaturen sorgen; und steigende Temperaturen bedeuten mehr Wetterextreme von der Hitzewelle über den Orkan bis hin zum Eis-Winter.



Der Würzburger Klima-Professor Paeth geht davon aus, dass es bei einem "mittleren" Niveau des Klimawandels bis Ende des 21. Jahrhunderts in Franken jedes Jahr durchschnittlich 50 Tropentage geben wird. Tropentage sind Tage mit einer Durchschnittstemperatur von mehr als 30 Grad. Das klingt nicht sonderlich dramatisch; was dahinter steckt, zeigt erst der Blick auf das Jahr 2003: In diesem Jahrhundertsommer verzeichneten die Meteorologen lediglich 36 Tropentage!



Paeth nennt den Durchschnitt, über ganz Franken und viele Jahr gemittelt. Das bedeutet, dass es auch kühlere Jahre und Regionen geben wird, aber auch sehr viel heißere. Im äußersten Fall, das ergeben Paeths Rechnungen, könnten ab und zu in Franken bis zu 150 Tropentage zu verzeichnen sein - fünf Monate Jahrhundertsommer.



Sollte sich der Klimawandel weiter beschleunigen, sprich die Menschheit nicht auf die CO2 -Bremse treten, würden die Zahlen weiter nach oben schnellen. Der Werbeslogan "Fränkische Toskana" wäre dann überholt, "Sahara" schon treffender.