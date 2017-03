So quälen sich viele Deutsche mit der Sommerzeit

Millionen Menschen werden an diesem Sonntag früher als sonst aus ihren Träumen gerissen. Denn am 26. März beginnt wieder Sommerzeit: Um 02.00 Uhr werden die Uhren um eine Stunde auf 03.00 Uhr vorgestellt. Jeder Dritte hat Probleme mit den Folgen dieser Umstellung, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Kaufmännischen Krankenkasse in Hamburg (KKH) ergab.



Frauen (39 Prozent) haben laut Umfrage mehr Probleme als Männer (23 Prozent). Und sogar 47 Prozent aller Familien mit Kindern bis zu zwölf Jahren geben an, dass die Zeitverschiebung besonders dem Nachwuchs zu schaffen macht. Fast jedem vierten Befragten fällt es schwerer, morgens aufzustehen. Jeder Sechste räumt ein, infolge der Zeitumstellung tagsüber gereizt oder müde zu sein.