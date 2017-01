So lustig reagiert die Polizei München auf die Twitter-Panne

In Anlehnung an den Vorspann der bekannten Zeichentrickserie "Die Simpsons" schrieb Timper eine Tafel mit dem Satz "Ich muss bei Antworten ein @ verwenden" voll. Ein Foto der lustigen Übungseinheit veröffentlichte die Polizei am Dienstag per Twitter. "Wir und die meisten Nutzer haben den Fehler mit Humor genommen. Aus Fehlern lernt man", sagte ein Polizeisprecher.Die Polizei München hatte am Montag mit dem Tweet "Bitte bei der nächsten Polizeidienststelle melden" für Aufsehen gesorgt. Der Tweet war eigentlich eine Antwort auf die Anfrage eines Bürgers - klang aber durch die fehlende Adressierung durch ein @ und den Nutzernamen des Bürgers wie ein weltweiter Aufruf zur persönlichen Vorstellung im nächsten Präsidium.Zahlreiche Nutzer des Kurznachrichtendiensts kommentierten den Tweet, kündigten ihren Besuch an oder präsentierten kreative Ausreden. Von "Sitze in der Badewanne" über "Ich warte noch auf den Heizungsableser" bis "Wie lang habt ihr offen?" reagierten die Nutzer vor allem amüsiert. Der Satiriker Jan Böhmermann bestätigte den Aufruf mit einem kurzen "Okay".