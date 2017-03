So funktioniert Snapchat: Anleitung, Tipps und Tricks

1. Die Anmeldung bei Snapchat



2. Die ersten Schritte mit Snapchat



3. So nimmt man einen Snap auf



4. Tipps und Tricks für Snapchat



5. Was steckt hinter den vermeintlichen Snapchat Mysterien?



inFranken bei Snapchat

Aufgepasst, Facebook, Instagram und Twitter: Snapchat ist auf der Überholspur und wird zum immer größer werdenden Konkurrenten. Bei Jugendlichen ist die App schon längst Kult, Erwachsene hingegen haben bei Snapchat ein großes Fragezeichen im Kopf.Wer die App selbst ausprobieren möchte, findet hier eine genaue Anleitung sowie Tipps und Tricks:Snapchat lässt sich aus dem Google Play Store oder App Store kostenlos herunterladen. Nach Öffnen der App gelangt man zum Login, bei dem man seine E-Mail Adresse angeben sowie sich einen individuellen Benutzernamen ausdenken muss. Aber Achtung: Den Username darf es nur ein einziges mal geben und lässt sich im Nachhinein nicht mehr ändern.Der Startbildschirm der App ist die Hauptkamera. Diese lässt sich oben rechts oder durch Doppelklick auf den Bildschirm auch zur Frontkamera wechseln. Auf der linken oberen Seite ist der Blitz zusätzlich an- und ausschaltbar. Vom Startbildschirm aus erreicht man durch Wischen nach oben seine Profileinstellungen. Dort kann man ein Profilbild aufnehmen oder Freunde hinzufügen, wozu man aber deren exakten Benutzernamen wissen muss.Wenn man nach links wischt, kommt man zu seinen Chats. Hier werden Unterhaltungen, Interaktionen sowie Bilder und Videos, die angekommen sind, angezeigt. Die Chats löschen sich automatisch, wenn man sie verlässt. Auch die Bilder und Videos konnte man bis vor kurzem nur einmalig anschauen, doch seit einem neueren Update kann man diese direkt nach dem Ansehen einmal wiederholen.Durch Wischen nach rechts sieht man ganz oben die eigene "Snapchat-Story". Dort ist es auch möglich nachzuschauen, wie viele Personen sich diese angeschaut haben. Unmittelbar darunter befinden sich die sogenannten "Discover"-Geschichten von bekannten Nachrichtenportalen oder -magazinen wie CNN, Vice und People. Wieder darunter werden die Geschichten der Freunde angezeigt, die sich durch Tippen und Wischen überspringen lassen.Wieder auf der Startseite angelangt, lassen sich Snaps aufnehmen und versenden. Drückt man kurz auf den Knopf unten in der Mitte, schießt man ein Foto. Dieses kann man anschließend beschriften, indem man oben auf das "T" klickt, Smileys und Sticker hinzufügen, wenn man auf das linke Zeichen neben dem "T" drückt oder darauf herum malen, indem man auf den animierten Stift im oberen rechten Eck benutzt. Durch Wischen nach links und rechts erhält man zusätzlich eine Auswahl an Farbfiltern und eine Anzeige der aktuellen Temperatur am Standort sowie die Uhrzeit.Ist die Aufnahme nicht gelungen, lässt sie sich mit dem "X" im oberen linken Eck wieder löschen. Die Sekundenzahl, wie lange das Foto zu sehen ist, ist unten links einstellbar. Durch Drücken des Knopfes daneben lässt sich die Aufnahme speichern und mit dem letzten Knopf in der Reihe das Foto in seine Geschichte posten. Dadurch können alle Freunde, die man auf Snapchat hat, das Bild 24 Stunden lang anschauen. Will man dies nicht, kann man es auch mit dem animierten Pfeil an einen oder mehrere bestimmte Freunde versenden.Für eine Videoaufnahme drückt man länger auf den Knopf in der Mitte und hat dann zehn Sekunden Zeit, etwas aufzunehmen. Ist die Zeit abgelaufen, erhält man die gleichen Möglichkeiten wie bei einem Bild. Videoaufnahmen haben noch eine Besonderheit mehr, nämlich die sogenannten "Lenses". Durch längeres Drücken auf das eigene Gesicht breitet sich ein dünnes Netz darüber aus. Das bedeutet Snapchat hat das Gesicht erkannt und kann nun die unterschiedlichen Motive auf das Gesicht werfen. Zehn ständig wechselnde Linsen stehen zur Verfügung, darunter Hunde-, Katzen- und Pandagesichter.Die App wirkt auf den ersten Blick ziemlich kompliziert. Nach kurzer Eingewöhnungszeit fällt die Bedienung aber zunehmend leichter. Danach hat man trotzdem noch nicht ausgelernt - es gibt viele Tipps und Tricks, sogenannte "Hacks", für die App.Es ist möglich, die Uhrzeit auf seinem Snap erscheinen zu lassen und gleichzeitig einen Farbfilter zu verwenden. Das funktioniert, indem man den ersten Filter auf das Foto zieht, dann einen Finger auf den Bildschirm legt und mit einem anderen Finger weiter wischt. So lassen sich beliebig viele Filter auf ein Foto oder Video ziehen. Eines lässt sich auf den ersten Blick auch nicht erahnen: Das aktuelle Datum erhält man durch Tippen auf die Uhrzeit.Zudem kann man auch den Text auf Bildern und Videos kreativ gestalten: Durch wiederholtes Drücken auf den "T"-Knopf lässt sich der Text vergrößern, zentrieren oder mit der Farbskala an der Seite einfärben. Außerdem kann man ihn - genauso wie Emojis und Sticker - nach Belieben Verschieben, Vergrößern und Drehen. Smileys lassen sich außerdem groß ziehen und immer weiter an den Rand schieben. Nimmt man dazu beispielsweise den Kussmund-Emoji, stellen die Umrisse des Smileys einen Rahmen dar. Zieht man den Emoji noch größer, wird seine Auflösung immer geringer und die übrig gebliebene Farbe dient als zusätzlicher Farbfilter.Snapchat ist für manche Menschen sowieso kompliziert - es gibt aber Funktionen, die lassen sich selbst für regelmäßige Nutzer schwer erschließen. Ein Mysterium sind zum Beispiel die Nutzer-Punkte: Diese haben keine bedeutende Funktion, sondern geben nur an, wie aktiv ein User ist. Verschickt man viele Bilder und Videos, steigt die Punktzahl. Für die verschiedenen Aktionen erhält man zusätzlich "Trophäen", die als Symbole in der Trophäensammlung erscheinen.Was auch Verwirrung auslöst, sind die unterschiedlichen Emojis hinter den Namen der Freunde. In der Freundesliste entdeckt man Herzen, lachende Gesichter und Flammen - doch bei welchem Freund erscheint welcher Emoji? Die Erklärung gibt es bei den Einstellungen unter "Mehr Möglichkeiten": Ein rotes Herz erscheint beispielsweise, wenn zwei Freunde sich in einem Zeitraum von zwei Wochen sehr viele Snaps hin und her schicken.Es gilt also Ausprobieren und Üben! Wir vom inFranken.de-Team haben auch einen eigenen Snapchat-Account. Added uns einfach über den Namen "infranken" als Freund und erhaltet die neusten Nachrichten des Tages oder Live-Einblicke in verschiedenste Veranstaltungen.