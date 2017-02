Singen statt Abschlachten: Der Weihnachtsfrieden von 1914

von DPA

Geschichtsbücher wissen über den Ersten Weltkrieg eine Reihe Scheußlichkeiten zu berichten. Da ist der Weihnachtsfrieden von 1914 schon fast eine schöne - vermutlich aber auch verklärte - Episode. Ohne Erlaubnis ihrer Oberkommandos unterbrachen deutsche und britische Soldaten am 24. Dezember 1914 an einigen wenigen Schützengräben der Westfront das gegenseitige Abschlachten. Vermutlich ging die kurzlebige Versöhnung vom belgischen Ypern aus.



"Ein Kamerad unserer Kompanie hielt über die Deckung ein Schild mit der Aufschrift "Fröhliche Weihnachten"", schrieb ein deutscher Reserveleutnant in sein Tagebuch. "Die Engländer antworteten bald auf dem gleichen Wege. In gutem Deutsch rief uns ein Engländer zu, ob wir nicht die Toten zwischen den Stellungen fortschaffen wollten. (Es lagen um diese Zeit etwa 50 bis 60 Tote vor dem Kompanieabschnitt). Nach kurzem Überlegen waren wir einverstanden, und einige Kameraden gingen gleichzeitig mit den Engländern auf die Deckung. Nachher baten die Engländer uns noch, Weihnachtslieder zu singen."



Nicht nur, dass man daraufhin zwischen den Schützengraben britisches Dosenfleisch und deutsches Bier teilte. Es wurde sogar Fußball mit den "Tommys" gespielt. Die Kommandierenden beider Seiten sahen mit großer Missbilligung, wie sich die einfachen Soldaten verbrüderten. Der Frieden von unten hielt nur Tage, er blieb ein Unikum im Krieg.