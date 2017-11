Sicherheitspaket: So will uns de Maizière vor Terror schützen

Reaktion auf Anschläge von Ansbach und Würzburg





Bundesinnenminister Thomas de Maizière will mit einem umfangreichen Sicherheitspaket die Gefahr weiterer Terroranschläge in Deutschland eindämmen. "Niemand kann die absolute Sicherheit garantieren. Aber das uns Mögliche müssen wir tun", sagte de Maizière. Der CDU-Politiker kündigte am Donnerstag in Berlin unter anderem Verschärfungen für straffällig gewordene Ausländer und sogenannte Gefährder an. Sie sollen verstärkt in Haft genommen und schneller abgeschoben werden können. Die Vorschläge seien für den Koalitionspartner SPD zumutbar und sollten bis zur Bundestagswahl umgesetzt werden. Von den Grünen kam Kritik.De Maizière reagiert mit seinen Vorschlägen auf die Anschläge von Würzburg und Ansbach im Juli, die von Flüchtlingen verübt wurden. Wenn schwere Straftäter und Gefährder schneller das Land verlassen müssten, erhöhe das die Sicherheit und stärke die Zustimmung der Bevölkerung für die Flüchtlingspolitik. De Maizière kündigte auch eine weitere personelle Verstärkung der Sicherheitskräfte an, und zwar "in mittlerer vierstelliger Größenordnung über mehrere Jahre".Die Duldung ausreisepflichtiger Ausländer soll verkürzt werden, wenn sie etwa falsche Angaben zur Identität machen. Wer an Terrorkämpfen im Ausland teilnimmt, soll die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren können. Sympathiewerbung für Terrorismus müsse wieder unter Strafe gestellt werden. Videoüberwachung soll verbessert, das Waffenrecht so novelliert werden, dass vor allem der Kauf von Waffen im Internet erschwert werde.Der Staat muss nach Worten des Ministers besonnen und entschlossen zugleich auf Terrorgefahren reagieren. Denn viele Menschen hätten verständlicherweise Sorgen vor weiteren Anschlägen. "Sicher ist: Unser Land wird die Gewalt der Täter nicht mit Hass und Spaltung beantworten. Diesen Triumph werden wir den Terroristen nicht gönnen."Die zuletzt viel diskutierte Schweigepflicht für Ärzte soll nach de Maizières Worten gewahrt bleiben. Allerdings werde er im Dialog mit der Ärzteschaft nach Lösungen suchen, wie die Gefährdung der Bürger verringert werden könne, sagte er mit Blick etwa auf psychische Auffälligkeiten. Forderungen aus der Union nach einem Burkaverbot und der Abschaffung der doppelten Staatsangehörigkeit wies er klar zurück.Um einer Radikalisierung von Flüchtlingen entgegenzuwirken, hält der Minister eine bessere soziale Betreuung für notwendig. Lehrkräfte müssten besser auf den Umgang mit traumatisierten Menschen vorbereitet werden. Überprüft werden soll auch die Übermittlung von Daten durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) an die Sicherheitsbehörden. Zur Verfolgung von Kriminellen in speziellen Bereichen des Internets (Darknet) plant de Maizière den Einsatz verdeckter Ermittler. Die Spezialisten sollen etwa illegalen Waffenhandel oder Kommunikation zwischen Terroristen aufklären.SPD-Chef Sigmar Gabriel begrüßte den "ruhigen Auftritt" des Innenministers. Er sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitagsausgaben), de Maizière habe sich klar gegen Aktionismus ausgesprochen. Gabriel fügte hinzu, er hätte sich allerdings konkretere Zahlen bei der Aufstockung der Sicherheitsbehörden gewünscht und schlug 3.000 neue Stellen vor. Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) zeigte sich indes zufrieden. "Es ist an der Zeit, die Sicherheitsbehörden mit dem auszustatten, was sie benötigen", sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Jörg Radek.Kritik an den Vorschlägen des Innenministers kam von der Opposition im Bundestag. Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Frank Tempel, sagte, die Vorschläge seien kaum geeignet, mehr Sicherheit herzustellen. Die Bundesvorsitzende der Grünen, Simone Peter, warf de Maizière vor, mit immer neuen Anti-Terror-Paketen Handlungsfähigkeit zu simulieren. Die einzig wirksamen Maßnahmen seien mehr Personal bei der Polizei, mehr Integrationsbemühungen sowie Sprachtraining und psychologische Hilfe für Flüchtlinge. "Hier lässt die Bundesregierung seit Monaten sträflich auf sich warten", sagte die Abgeordnete.Der Grünen-Abgeordnete Volker Beck erklärte: "Ein Sonderstrafrecht für Ausländer sorgt nicht für mehr Sicherheit, sondern für mehr symbolische Diskriminierung." Doppelstaatlern die deutsche Staatsbürgerschaft zu entziehen, wenn sie an terroristischen Kampfhandlungen im Ausland teilnehmen, sei Aktionismus. "Dschihadisten müssen strafrechtlich belangt werden", erklärte Beck.- Mehr Personal für die Sicherheitsbehörden - eine mittlere vierstellige Zahl von Stellen in den nächsten Jahren- Schnellverfahren bei Abschiebungen von straffälligen Ausländern und ausländischen Gefährdern- Einführung eines neuen Haftgrunds vor der Abschiebung für Personen, die "die öffentliche Sicherheit gefährden"- Mediziner sollen Sicherheitsbehörden öfter auf auffällige Patienten aufmerksam machen, die Straftaten begehen könnten - ohne eine Aufweichung der ärztlichen Schweigepflicht- "Duldung light": Unterschiedliche Behandlung von Geduldeten - Schlechterstellung jener, die falsche Angaben über ihre Identität gemacht haben- Sicherheitscheck der Social-Media-Accounts bestimmter Flüchtlinge vor der Einreise- Mehr Videotechnik an Bahnhöfen und im öffentlichen Raum- Gemeinsame Anti-Terror-Übungen von Polizei und Bundeswehr- Neue Sicherheitsbehörde zum Knacken verschlüsselter Kommunikation- Strafbarkeit von Sympathiewerbung für Terrorgruppen- Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft bei Dschihadisten- Einsatz von verdeckten Cyber-Ermittlern- Überwachung von Flugreisenden- Strengeres Waffenrecht- Einrichtung eines europäischen Zentrums für Prävention und Deradikalisierung- Sozialpädagogische Schulung für Integrationskurs-Lehrer