Sexuelle Übergriffe beim Fecht-Club Tauberbischofsheim? Kommission prüft Vorwürfe

Eine unabhängige Untersuchungskommission hat am Dienstag ihre Arbeit beim Fecht-Club Tauberbischofsheim aufgenommen. Sie soll Vorwürfe bezüglich möglicher sexueller Übergriffe eines Trainers auf Athletinnen sowie die angebliche Vertuschung dieses Verhaltens durch den damaligen Internatsleiter untersuchen. An der Spitze der Kommission steht der Rechtsanwalt Sebastian Warken, der in Tauberbischofsheim lebt und mit Nina Bruckner, die ebenfalls der Kommission angehört, eine Kanzlei in Wertheim betreibt.



Das Team, das herausfinden soll, was an den Vorwürfen der sexuellen Belästigung und Vertuschung dran ist, wird durch Monica Wüllner, Dirk Meckelholt und Theresia Mursa verstärkt. Die Volljuristin Wöllner war Wasserspringerin und später als zweite Vorsitzende der Deutschen Sportjugend intensiv mit dem Thema "Sexualisierte Gewalt im Sport" beschäftigt. Beruflich ist sie als Gewerkschaftssekretärin der IG Metall in Esslingen tätig. Meckelholt ist Oberst der Bundeswehr und Diplom-Pädagoge. Er ist Referatsleiter im Bundesamt für Personalmanagement der Bundeswehr in Köln. Mursa arbeitet seit über zehn Jahren ehrenamtlich für eine Opferschutzorganisation im Neckar-Odenwald-Kreis.



"Wir wollen den Sachverhalt klären, keine rechtliche Wertung vornehmen", erklärte Warken im Fechtzentrum. "Wir ermitteln nicht gegen jemanden und wir klagen niemanden an. Wir suchen nur nach Informationen." Ob etwas - und wenn ja, was - aus den Hinweisen gemacht wird, entscheidet der Fecht-Club. "Wir wollen herausfinden, ob es Anhaltspunkte für ein Fehlverhalten beim Umgang mit Sportlern gibt und ob Führungsverantwortliche Beschwerden nicht nachgegangen sind oder sie gar geduldet, gedeckt und vertuscht haben.



Über eine anonyme Telefon-Hotline können sich ab heute Personen, die in der Sache Hinweise geben können, oder etwaige weitere Opfer unter 09342/ 93 49 49 an die Untersuchungskommission wenden.



Von Carolin Münzel