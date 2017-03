Secure.inFranken: anonymer Informationskanal für Leser

Anonyme Internetverbindung statt persönlichen Treffen





Wie sicher ist die Verbindung?





Welche Informationen sind hilfreich?





Was passiert nach der Datenübertragung?





Mehr im Netz:

https://secure.infranken.de/ secure.infranken.de

Die Taz hat es, die Bild hat es, die WAZ Mediengruppe hat es: ein verschlüsselter Informationskanal soll die Identität der Informanten schützen und Anonymität garantieren. Über secure.infranken.de können Sie auch uns Informationen übermitteln und auf Missstände in Franken hinweisen, ohne dabei Ihre Identität preis zu geben.Auch wenn manche Medien wie beispielsweise die Stuttgarter Zeitung auf persönlichen Kontakt setzen und den Informationsweg Internet prinzipiell als unsicher erachten, setzen sich internetbasierte, gesicherte Kanäle durch. Secure.infranken.de bietet die Möglichkeit, uns vertrauliche Informationen mittels einer gesicherten Plattform für Dateiuploads zukommen zu lassen.Während eine regulär verschickte E-Mail problemlos abgefangen und gelesen werden kann, bieten kryptographisch gesicherte E-Mails (PGP/GPG) Schutz für den Inhalt der Mail. Absender, Empfänger und Betreff können dabei aber immer noch mitgelesen werden. Die Webseite secure.infranken.de ist dagegen HTTPS-gesichert und verhindert somit, dass Dritte Zugriff auf hochgeladene Dateien haben. Einzig der Aufruf unserer Webseite bleibt nachweisbar. Wer verhindern will, dass der Aufruf von secure.infranken.de nachweisbar bleibt, kann eine Anonymisierungslösung wie TOR verwenden - somit sind Rückschlüsse auf ihre Identität nahezu ausgeschlossen.Wenn der Nachbar ständig falsch parkt oder der Zeitungsbote den FT einfach in den Vorgarten wirft, ist unser verschlüsselter Informationskanal nicht der richtige Weg. Die gesicherte Verbindung ist für brisante Themen gedacht, bei denen die Anonymität der Informationsquelle von besonderer Bedeutung ist. Sollten Sie beispielsweise gravierende Missstände in ihrer Firma bemerken, kann das für die Öffentlichkeit durchaus von Interesse sein. Mittels unserer gesicherten Datenverbindung können Sie uns dann Informationen zukommen lassen, ohne ihre Identität preis zu geben und somit ihren Arbeitsplatz zu gefährden.Aufgrund der verschlüsselten Übertragung wissen wir nicht, wer uns Informationen übermittelt. Das bedeutet gleichzeitig, dass kein Spielraum für Nachfragen besteht. Sollten die Informationen für uns relevant sein, werden wir versuchen, der Sache auf den Grund zu gehen und selbst in diese Richtung zu recherchieren.