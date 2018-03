Schwerer Unfall bei Fulda: 17-Jähriger aus Bamberg kommt ums Leben

Auf der A7 im Kreis Fulda hat sich am Freitagmorgen um 05.15 Uhr - zwischen den Anschlussstellen Fulda Mitte und Fulda Nord - ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein 50-jähriger Kraftfahrer aus Zellingen im Kreis Main Spessart befuhr mit seinem Lastzug die A7 aus Richtung Würzburg in Richtung Kassel, wie die Polizei mitteilte. Hierbei benutzte der 50-Jährige den rechten der beiden Fahrstreifen.



Ein 19-jähriger Autofahrer aus Bamberg befuhr mit seinem 17-jährigen Bruder als Beifahrer den linken der beiden Fahrstreifen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet der Wagen der Brüder nach rechts und stieß mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die linke Heckseite des Anhängers des Lastzuges. Das Auto drehte sich um 360 Grad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb schräg an der Leitplanke stehen. Der Beifahrer wurde bei dem Unfall eingeklemmt und tödlich verletzt. Der 19-jährige Fahrer wurde mit einem Schock ins Klinikum Fulda gebracht.



Der Fahrer des Lastzuges blieb unverletzt. An den Fahrzeugen und den Verkehrseinrichtungen entstanden Sachschäden in Höhe von 20.300 Euro.



Die Autobahn war wegen der Bergungsarbeiten in Fahrtrichtung Kassel für rund dreieinhalb Stunden voll gesperrt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. Es bildete sich ein bis zu sieben Kilometer langer Stau.