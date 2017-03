Schwanger mit 50: Caroline Beil wundert sich über gehässige Kommentare

von DPA

"Uns war von Anfang an klar, dass wir mit unserer privaten Entscheidung, jetzt ein Kind zu bekommen, polarisieren werden", sagte die Moderatorin und Schauspielerin der "Bild"-Zeitung (Montag). Jedoch habe sie sich gewundert, dass gehässige Kommentare und Attacken ausgerechnet von Frauen ihres Alters gekommen seien.



Beil kritisiert den unterschiedlichen Umgang mit älteren Vätern und älteren Müttern. So würden etwa George Clooney (55) oder Sigmar Gabriel (57) gelobt, wenn sie noch Väter würden. "Dass ich als Frau mit 50 Jahren Mutter werde, wird hingegen nicht nur kritisiert, sondern auf einer Ebene thematisiert, die verbal ausufert", sagte Beil.



Caroline Beil war einst mit dem Sat.1-Boulevardmagazin "Blitz" bekannt geworden. 2004 nahm sie am RTL-Dschungelcamp "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" teil. Beil brachte 2009 bereits einen Sohn zur Welt, Vater des kleinen David ist ihr Kollege Pete Dwojak. Die erneute Schwangerschaft wurde im Februar bekannt.



Ihr jetziger Lebensgefährte ist nach "Bild"-Informationen 34 Jahre alt.