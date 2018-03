Schüsse in Gebetsraum einer Moschee in Zürich - Täter ermittelt

Im Fall der Schießerei in einer Moschee in Zürich hat die Polizei den Täter ermittelt. Das teilten die Schweizer Behörden am Dienstag auf Twitter mit. Die Fahndung sei eingestellt, hieß es. Über die Ermittlungsergebnisse wollen die Behörden auf einer Pressekonferenz um 14 Uhr berichten.



Ein etwa 30-jähriger Unbekannter hatte am Montagabend im Gebetsraum eines Islamischen Zentrums wahllos auf mehrere Betende geschossen und drei Menschen verletzt. Die Männer im Alter von 30, 35 und 56 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter einer Brücke in der Nähe des Tatorts wurde eine tote Person gefunden. Ob der Fund mit der Tat im Zusammenhang stand, war weiter unklar.