Schüsse auf US-Abgeordnete: US-Polizei verhindert Massaker - Schütze getötet

Der Schütze, der am Mittwoch auf Abgeordnete im US-Bundesstaat Virginia geschossen hat, ist tot. Er erlag seinen Verletzungen, wie US-Präsident Donald Trump bestätigte.



Der mutmaßliche Täter hatte am Mittwochmorgen in aller Frühe das Feuer auf Abgeordnete eröffnet, die auf einem Baseball-Spielfeld nahe der US-Hauptstadt trainierten. Der republikanische Abgeordnete Steve Scalise wurde dabei schwer verletzt und befindet sich nach Angaben des Krankenhauses in kritischem Zustand.



Polizisten und Leibwächter schossen auf den Schützen und überwältigten ihn. Neben Scalise wurden drei weitere Menschen verletzt.





Trump: Das Land betet für Scalise



Trump sagte, das ganze Land bete für Scalise. "Wir sind am stärksten, wenn wir vereint sind, wenn wir gemeinsam für das öffentliche Wohl arbeiten." Bei dem Angreifer handelte es sich nach übereinstimmenden Recherchen von "Washington Post" und CNN um einen 66 Jahre alten Mann aus dem Bundesstaat Illinois. Der Selbstständige hatte den Berichten zufolge seine Lizenz für seine Firma verloren. Die Behörden bestätigten diese Angaben zunächst nicht.



Die Ermittler haben bisher keine Erkenntnisse über einen terroristischen Hintergrund oder ein gezieltes Attentat. "Es ist zu früh, sich auf die eine oder andere Seite festzulegen", sagte der ermittelnde FBI-Beamte Tim Slater am Mittwoch in Alexandria im US-Bundesstaat Virginia. I





Polizei verhinderte in Virginia vermutlich Massaker



Laut jüngsten Meldungen konnte die Polizei möglicherweise ein Massaker verhindert. Der Senator Rand Paul sagte TV-Sendern, er habe 50 bis 60 Schüsse gehört. Seinen Angaben zufolge ist es der Polizei zu verdanken, dass der Sportplatz nicht in ein Schlachtfeld verwandelt wurde. Die Polizisten hätten sofort das Feuer erwidert, sagte Paul. Damit hätten sie Schlimmeres verhindert.