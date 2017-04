Schnee nach Ostern - welche Strafen drohen Autofahrern ohne Winterreifen?

Die Strafen im Überblick



Von O bis O - von Oktober bis Ostern - diese Faustregel ist trotz des Wintereinbruchs am Osterwochenende als Orientierung für den Einsatz von Winterreifen sinnvoll, betont eine ADAC-Sprecherin auf Nachfrage von inFranken.de. Denn bei warmen Temperaturen und trockenen Straßen haben Winterreifen schlechtere Fahreigenschaften als Sommerreifen.Doch Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Bereits am Ostermontag sorgten Schnee und eisige Temperaturen in Teilen Frankens für glatte Straßen. Am Dienstag kam es auf der A9 bei Bayreuth zu erheblichen Behinderungen und einem kilometerlangen Stau wegen querstehenden Lkw, die mit Sommerreifen unterwegs waren.Auf die verantwortlichen Fahrer könnten nun Strafen zukommen. Denn wie der ADAC erklärt, sind Autofahrer unabhängig von der Jahreszeit für eine angemessene Bereifung verantwortlich. "Selbst wenn es im August schneien sollte, müssen Autofahrer auf Winterreifen zurückgreifen", sagt die Sprecherin des Automobilclubs.Wer also trotz Schnee und Glätte mit Sommerreifen unterwegs ist, riskiert ein Bußgeld von 60 Euro und einen Punkt im Fahreignungsregister. Wenn es wegen den falschen Reifen zu Behinderungen kommt, kann sich das Bußgeld auf 80 Euro erhöhen. Kommt es sogar zu einem Unfall, werden 120 Euro fällig.Auch für den Versicherungsschutz hat das Fehlen von Winterreifen Auswirkungen. Kommt es wegen Sommerreifen zum Unfall, kann dies zur erhebliche Leistungskürzung der Kaskoversicherung wegen grober Fahrlässigkeit führen.Im Haftpflichtfall können fehlende Winterreifen zu einer Mitschuld führen - selbst wenn der Autofahrer keine Schuld am Unfall hatte. In diesem Fall muss das Unfallopfer nachweisen, dass die Sommerreifen trotz winterlicher Bedingungen nicht für den Unfall (mit-)verantwortlich waren. Das kann im Einzelfall schwierig werden.Der ADAC empfiehlt daher, stets auf eine angemessene Bereifung zu achten. Doch was passiert, wenn man beispielsweise über Ostern unterwegs war und erst bei der Rückkehr vom Urlaubsort der Winter zurückkommt? "Wenn möglich sollte man die Rückreise verschieben", sagt eine Sprecherin des Autoclubs. Denn wer trotz schlechter Straßenbedingung mit Sommerreifen fährt, mache sich stets schuldig. Ausnahmeregelung gebe es nicht.Tatbestand: Bei Glatteis, Schnee, Eis- oder Reifglättegefahren60 Euro und 1 Punkt- mit Behinderung 80 Euro 1 Punkt- mit Gefährdung 100 Euro 1 Punkt- mit Unfall 120 Euro 1 PunktFahren mitbei schlechten Sicht- oder Wetterverhältnissen (z.B. Nebel, Glatteis)100 Euro 1 Punkt- mit Gefährdung 120 Euro 1 Punkt- und Unfall 145 Euro 1 Punkt10 EuroFrontscheibeordnungsgemäß10 EuroFahrzeug25 EuroGefahren trotzund damit schlecht lesbarem5 EuroFahrzeuggeführt 50 EuroStraßebefahren, obwohl Schneeketten durch Zeichen 268 vorgeschrieben war 20 Eurobenutzt 25 EuroFahrzeugund dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt 80 Euro (mit Unfall 120 Euro und 1 Punkt)